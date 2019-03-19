朱立倫：蔡英文與賴清德都一樣製造戰爭

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月19日電（記者 張嘉文）針對民進黨前“行政院長”賴清德登記參選民進黨2020初選，挑戰要尋求連任的蔡英文，前中國國民黨主席朱立倫今天表示，蔡跟賴都一樣，一個是假維持現狀，一個是真的走向“台獨”，都是製造戰爭，而我們是要走向和平的。



要參選2020的前國民黨主席、前新北市長朱立倫，今早回到娘家新北市政府拜會新北市長侯友宜，兩人閉門會談近一個小時才結束。



會後接受媒體聯訪時，針對賴清德要參選2020，朱立倫說，蔡英文、賴清德都要對台灣過去這三年來，整個經濟衰退跟兩岸關係的緊張負起最大責任，事實上民進黨尤其是蔡賴兩位，要共同告訴台灣民眾，為何要經濟掏空台灣、政治掏空“中華民國”，造成經濟衰退跟兩岸對抗。



朱立倫說，賴清德當然要出來參選，是他的權利予以祝福，但賴提出的兩個重點，一是“台獨”，第二是特赦陳水扁，這要說清楚，我們真要走向“台獨”嗎？選戰要變成國民黨反“台獨”，民進黨支持“台獨”，國民黨主張兩岸和平，民進黨主張戰爭？



朱立倫強調，我們主張未來走向經濟發展，但民進黨總是拚政治，這是一個最大讓民眾看到的不同選擇，而蔡跟賴差不多，一位是假維持現狀，一位是真的走向“台獨”，都是製造戰爭，我們是要走向和平。



至於賴清德點名要挑戰韓國瑜？



朱立倫說，國民黨最後會推出最強的候選人，賴清德要擔心的是他跟蔡要辯論兩件事，主張“台獨”跟特赦陳水扁，兩位先辯論這些是比較重要。



而國民黨內對此拱韓國瑜的聲音會更大？

