與AIT處長同台記者會　吳釗燮：有高度意義

酈英傑與吳釗燮一同出席“台美共同成立印太民主治理諮商機制”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）處長酈英傑19日上午與“外交部長”吳釗燮同台出席“外交部”的記者會，酈英傑表示，這是他第一次來“外交部”舉行記者會，但事實上他已來過很多次了，期待未來還會有更多這樣類似的活動。吳釗燮則補充說，我們站在一起召開記者會本身就是有高度意義，就是台美雙方共同紀念台灣關係法四十週年，將在此基礎上持續發展台美關係。



“外交部”19日上午舉行“台美共同成立印太民主治理諮商機制”記者會，並由“外交部長”吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同主持，過程中吳釗燮與酈英傑握手、談話，雙方互動十分熱情。這是AIT設立40年以來，第一次在台灣“外交部”召開記者會。



媒體問道此次記者會是首次處長到“外交部”舉辦，此舉重要的意義是什麼？



酈英傑回應說，這是他第一次來“外交部”舉行記者會，但事實上他之前已經來過“外交部”很多次，也與吳部長在這裡有許多合作，也期待未來還會有更多這樣類似的活動。今天的活動他想特別強調，這是我們第一次和台灣進行印太民主治理諮商機制，傳達非常重要的訊息是在這樣的新機制下，不但突顯我們共享的價值，同時這個平台也讓台灣有機會在區域展現身為民主社會、民主模範的價值。

