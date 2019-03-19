媒體問大陸攻台美出兵？酈英傑未回應

美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）處長酈英傑19日上午出席“外交部”記者會表示，台灣的民主體制與民主社會都是非常出色的成就，且有信心台灣的民主會越來越強勁。媒體問到若大陸軍事攻擊台灣，美國會不會出兵介入？酈英傑僅回應說，美台安全合作是台灣關係法中非常重要的部分，我們一向支持台灣能維持足以自我防衛的能力。



“外交部”19日上午舉行“台美共同成立印太民主治理諮商機制”記者會，並由“外交部長”吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同主持，過程中吳釗燮與酈英傑握手、談話，雙方互動十分熱情。這是首度有美國在台協會（AIT）處長到“外交部”與“外交部長”共同舉行記者會



媒體問道2020大選即將接近，酈處長如何看待台灣的民主是走向穩健成熟，還是風險危機，而台灣社會又面臨哪些風險？又如何看待美國議員想提《台北法》？若中共軍事攻擊台灣，美國會不會出兵介入？



酈英傑表示，關於第一個問題，他想強調台灣的民主體制與民主社會都是非常出色的成就，我們非常敬佩台灣的多黨體制，與能進行多次的和平政權轉移，我們也有信心台灣的民主會越來越強勁。



有關台旅法，酈英傑說，在美國是三權分立，這是立法部門提出對於外交政策的想法，對此，他不會多加評論，不過他想強調，美國與台灣之間有非常穩健的關係，我們也期待未來有更多機會能合作。

