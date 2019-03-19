中評關注：賴批初選起步走綠營觀望濃

賴清德初選首站，從台灣首廟天壇參拜出發。（中評社 趙家麟攝） 中評社台北3月19日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德登記參選民進黨2020年大選初選，震撼彈投下24小時，黨內派系壓力已紛至沓來，上午在台南的天公廟參香，只看到地方賴系核心人馬到場，黨內觀望的氣氛濃厚。



賴清德上午9時抵台南天公廟參拜。台南天公廟有“全台首廟”之名，拜的是玉皇上帝，原址本來是鄭成功時代官員奉明正朔、築台祭告上天之地，清代在祭天原址建廟立壇而來，賴清德初選之路，特別從天壇參拜出發。



賴清德18日宣布參選首日，有媒體逐一詢問台南21席民進黨議員，有多達17席議員表態挺賴或傾向支持賴參選，約占總數8成。但是，19日初選首站天公廟外，扣除廟方董監事盛情接待外，現場約有百餘支持者，但是，幾乎只有賴系地方人物，還有因為陳水扁特赦議題而受到矚目的挺扁社團“扁聯會”。



到場現身的綠營人士，包括新系中常委、市議員林宜瑾，新系地方大老民進黨市黨部主委黃先柱，還有陳筱薇、林志展、王錦德、呂維胤等四、五位賴系色彩鮮明的黨籍民代，只占黨籍議員人數約4分之1。



台南5席區域“立委”，除了剛當選“立委”的郭國文到場，嫡系子弟兵“立委”林俊憲本人北上接受電台訪問、有動員數十人到場插旗挺賴外，不見王定宇、葉宜津、陳亭妃，市長黃偉哲都沒有現身。



賴清德受訪時強調，黨公職不必為初選選邊站、不必為難。但幾乎在同一時間，先後傳出新潮流重量級大咖、“總統府”秘書長陳菊，“行政院副院長”陳其邁等，陸續已在臉書上以團結為主訴求，表態力挺蔡英文，黨內各方壓力已暗潮洶湧。



賴清德出馬挑戰蔡英文，應該也嗅到了黨內同志面臨“選邊站”的壓力，他特別拋出“不必選邊站”、“不要為難”的呼籲，以及要進行一場、不插旗、不造勢、不要宣傳車、不要競選總部、不必派系組織動員的初選，但黨內已瀰漫了濃濃的觀望氣氛。