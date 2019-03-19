挺朱立倫？侯友宜：市政做好支持才有用

侯友宜。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月19日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的前主席朱立倫，今早回到娘家、新北市政府拜會新北市長侯友宜，侯未鬆口表示是否支持朱，僅說他要市政做得好，支持任何人才會有用。他靠自己努力做，才去想說支持誰、誰最有利。



朱立倫之前已拜會過黨籍的高雄市長韓國瑜和台中市長盧秀燕，尋求支持的意味濃厚。曾擔任新北市長的朱，今天回到娘家拜訪侯友宜，侯特地到市府門口迎接，兩人一同搭電梯到18樓的市長室，隨後進行約一小時的閉門會談。



會後朱立倫和侯友宜接受媒體聯訪，媒體詢問侯，他與朱立倫跟韓國瑜都非常的熟，黨內初選要支持誰？



侯友宜笑著說，他一直講過一句話，我們的角色現在是什麼？他現在是新北市長，最重要的是把現在的角色做好，市政做得好，支持朱才有用啊，他市政做不好，支持朱，朱就倒大楣了啊！所以包括韓市長也是一樣，他只要市政做得好，支持任何人才會有用。



侯友宜也說，他和朱立倫聊天多是請教市政，其實他們兩個在一起很少去談政治，對他來說，政治的意識型態擺在兩邊，好好為市民做事，這是他一向的態度，所以朱立倫和他的態度都一樣，就是你現在在做這個角色，就好好做事，把新北市建設得更好，這才是最重要的事情。