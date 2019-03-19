新華網：新西蘭凶案凸顯社交媒體監管重要性

中評社北京3月19日電／新西蘭南島克賴斯特徹奇市兩座清真寺15日發生嚴重槍擊事件，截至17日傷亡人數已上升至50死50傷。社交媒體平台在這起慘案中暴露出的推波助瀾的問題引起各界反思。新西蘭總理阿德恩17日表示，她會與社交媒體“臉書”交涉，以遏止暴力事件在網絡平台傳播。



【新聞事實】



阿德恩17日在記者會上說，在槍擊案發生前9分鐘，總理辦公室收到澳大利亞籍主要嫌疑人塔蘭特發送的一份“宣言”。這份“宣言”充斥著白人至上主義的極端思想，將外來移民稱為“入侵者”，但沒有透露即將發生的襲擊的具體細節。



塔蘭特同時還將這份“宣言”發布到網絡平台上。



在襲擊發生過程中， 塔蘭特通過社交媒體“臉書”直播了行凶過程。從畫面推斷，嫌疑人是用裝在頭盔上的攝像頭進行了拍攝。在“臉書”接獲警方要求删除其賬號和視頻前，直播已進行了17分鐘。



阿德恩17日表示，“臉書”公司已主動與新西蘭政府聯繫，談及這家社交媒體平台對克賴斯特徹奇恐襲事件的“處置”。



新西蘭前總理海倫·克拉克告訴當地電視台，社交媒體平台在移除仇恨言論等內容方面反應遲緩，居然讓槍手直播了17分鐘。她認為此事將在全球激發更多要求有效監管社交媒體平台的呼聲。



【深度分析】



美國智庫伍德羅·威爾遜中心高級研究員加布裡埃爾·魏曼的一項研究顯示，宣揚恐怖主義和極端思想的個人和組織正越來越多地利用“臉書”、推特等社交媒體平台來傳播信息和招募成員。



研究結果指出，社交媒體擁有互動密集、使用廉價、傳播迅速廣泛等特點。極端分子正是試圖利用這些特點來削弱司法部門對危險和極端信息的管控。



分析人士指出，在許多西方國家，此前對於網絡極端思想傳播的管控主要依靠社交媒體公司的自發行動。隨著社交媒體日益嵌入大眾生活，極端暴力活動通過社交媒體傳播所帶來的負面影響也越來越強烈，公眾要求通過立法手段來監管網絡仇恨、暴力等信息的呼聲也越來越大。



如今，業內人士普遍認為，對於網絡煽動性暴力信息的管控不能僅依靠社交媒體公司自身，而應結合相關立法和公眾監督，減少極端分子利用社交媒體的途徑。



【即時評論】



互聯網是把雙刃劍。技術發展在消除藩籬、打破邊界、促進信息自由流動的同時，也成了一些恐怖極端勢力利用的新手段，為極端思想的傳播起到推波助瀾的作用。



網絡安全，事關國家安全、社會穩定，事關人民群眾根本利益，網絡空間已經成為國際反恐新陣地。



加強網絡安全管理是當務之急，需要政府、企業乃至每個人攜起手來，構建一個安全、清朗、透明的互聯網，也構築起維護社會穩定和信息安全的網絡保護傘。



【背景鏈接】



15日，新西蘭克賴斯特徹奇市中心的馬斯吉德·努爾清真寺和位於郊區林伍德的另一座清真寺發生嚴重槍擊事件。截至目前，確認遇難人數為50人，另有50人受傷。新西蘭總理阿德恩說，這是新西蘭史上“最黑暗的一天”。



槍擊事件發生後，行凶視頻在社交媒體平台上被廣泛傳播。此後，這些平台採取措施删除視頻，並關停相關賬號。



（來源：新華網）