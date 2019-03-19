英國延期“脫歐”可能性增大　或取決於歐盟

中評社北京3月19日電／在接連否決“脫歐”協議修改版和“無協議脫歐”後，英國議會下院日前投票決定推遲“脫歐”。下一步，英國政府將與歐盟協商推遲“脫歐”事宜，但“脫歐”最終期限將取決於歐盟的決定。輿論認為，延期“脫歐”有利於英歐雙方尋求打破目前僵局的辦法，但由此帶來的更多不確定性可能讓英國面臨更多政治風險。



剛剛過去的一周，英國議會下院連續3天的投票最終得出推遲“脫歐”的決定。若獲歐盟批准，英國“脫歐”將至少推遲到6月末。英國首相特雷莎·梅將向歐盟正式提出延期申請。特雷莎·梅呼籲，在“脫歐”的關鍵節點，各黨派應尋求“光榮的妥協”為“脫歐”鬆綁。



【“脫歐”進程已脫離英國政府的預期和掌控】



3月12日，英國議會下院投票再次否決了英國政府與歐盟達成的“脫歐”協議，13日投票決定反對英國在任何情況下“無協議脫歐”，14日晚投票決定支持英國推遲“脫歐”。



輿論分析指出，這3場投票全部違背了英國政府的意願。英國政府本希望通過歐盟在北愛爾蘭邊界“備份安排”上的鬆動來換取“脫歐”協議的通過，無奈多數議員並未“買賬”。同時，英國政府亦主張保留“無協議脫歐”的可能性，作為與歐盟談判的籌碼，並且一貫反對延期“脫歐”，最終均未如願。投票結果也顯示出“脫歐”進程已完全脫離英國政府的預期和掌控。



在議會選擇延期“脫歐”後，特雷莎·梅將按照議會的要求向歐盟正式提出延期申請，如果得到歐盟的同意，英國將不會在3月29日離開歐盟。特雷莎·梅表示，如果議會在本周歐盟峰會開始之前通過一份“脫歐”協議，她會向歐盟申請技術性延期至6月30日；但如果英國無法在3月20日前通過協議，則歐盟有可能向英國提出更為長久的延長期。特雷莎·梅警告，若第二種情況出現，“脫歐”被推遲的時間可能“遠超3個月”。



今年1月15日和3月12日，英國議會下院兩次投票否決英國政府與歐盟達成的“脫歐”協議。輿論認為，這意味著該協議已名存實亡。但特雷莎·梅堅稱，她仍會第三次將該協議交付議會投票表決。本周，英國政府或將就“脫歐”協議尋求議會的第三次投票，如果協議被通過，英國仍有望於今年上半年離開歐盟。



雖然議會通過投票排除了“無協議脫歐”的選項，但這並不具備法律效力。特雷莎·梅強調稱，唯一可徹底排除“無協議脫歐”的方法就是達成一份協議。如果在延長期內仍舊無法達成協議，或是歐盟拒絕延期申請，英國仍面臨“無協議脫歐”風險。



【能否推遲“脫歐”取決於歐盟的態度】



歐盟27國領導人能否在本周即將舉行的歐盟峰會上批准英國的延期申請、延長期有多長、英國和歐盟是否就“脫歐”協議繼續談判等，都存在不確定性。



在14日投票結果公布後，歐盟委員會一名發言人強調，英國推遲“脫歐”需得到歐盟所有成員國一致同意。歐盟委員會此前表示，對英國推遲“脫歐”持“開放態度”，但如果英國要求推遲“脫歐”，就需說明推遲的目的和意義。



歐盟“脫歐”談判首席代表巴尼耶表示，在之前的談判中，他和他的團隊為達成一個有利於英國人民的協議付出了努力。英國議會下院第二次否決英國政府與歐盟達成的“脫歐”協議，這使事情變得更為複雜。巴尼耶說，“脫歐”對歐盟和英國而言是“雙輸”的局面，“我們感到遺憾，但同時尊重大多數英國人的選擇”。



歐洲理事會主席圖斯克表示，如果英國認為“有必要重新考慮其‘脫歐’政策並為此達成共識”，他希望歐盟27國考慮向英國提供一個“長時間延期”，同時對英國施壓，迫使其找到打破國內僵局的辦法。



媒體披露的一份歐盟內部備忘錄顯示，歐盟更支持“短期推遲”，一些成員國認為推遲“脫歐”只在三種情況下才有意義：“脫歐”協議最終獲批、準備“無協議脫歐”、英國舉行大選或再次公投。



在歐盟看來，“脫歐”進程的主動權仍在英國。一位歐盟官員在英國結束投票後表示，英國如今對待“脫歐”的態度“就像是泰坦尼克號投票希望冰山挪地方一樣”。



【未來“脫歐”結局如何前景不明】



輿論認為，推遲“脫歐”一旦獲批，英歐雙方將有時間協商出更多方案，有利於打破目前僵局。但不少人擔心，僅憑推遲“脫歐”讓議員們“回心轉意”存在難度，而由此帶來的更多不確定性可能讓英國面臨更多政治風險。



對於英國而言，延遲“脫歐”還意味著英國將繼續參加定於5月舉行的歐洲議會選舉。特雷莎·梅在《星期日電訊報》發表文章表示，讓英國群眾在“脫歐”公投3年之後仍需要為歐洲議會選舉進行投票是“議會的集體政治失敗”。與此同時，歐盟也不希望英國在作為成員國的這段延續期對歐盟的預算等問題“指手畫腳”，因此可能會在延期申請中要求英國表明“不會繼續參與歐盟長期計劃”。



“脫歐”還讓英國議會黨派間的鬥爭日趨白熱化。反對黨工黨為了自身利益不斷與保守黨“唱反調”。工黨領袖傑裡米·科爾賓呼籲聯合其他黨派奪取“脫歐”控制大權，意圖將議會對於“脫歐”的意志凌駕於政府之上。保守黨則批評稱，工黨僅考慮黨派利益而置國家利益不顧。本月早些時候，特雷莎·梅還宣布向一些支持“脫歐”的英國城鎮提供“發展資金”，被工黨稱作“行賄‘脫歐’”。



英國《經濟學人》雜誌稱，英國本是“議會之母”，而如今卻變成了“混亂之母”“危機之母”。英國希望通過“脫歐”奪回對國家的控制權，卻喪失了實際意義上的國家控制權；而英國所謂的“民主”讓英國在2016年公投時選擇了離開歐盟，卻也因追求“民主”，讓“脫歐”進程卡殼在一次又一次對“脫歐”協議的爭論之中。



西班牙《國家報》網站刊文稱，在“脫歐”進程啟動兩年之後，這條船始終沒能到達任何港口，也無法在本月29日的期限前靠岸。提出推遲“脫歐”的請求應該歸因於英國自身內部根本無法達成一致意見。英國人也沒有就自己到底想要什麼達成一致。有分析指出，英國在“脫歐”問題上陷入癱瘓，折射出西方民主無法解決巨大社會分歧的缺陷。



（來源：人民日報）