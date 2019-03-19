兩伊關係趨於熱情　雖積極卻有諸多挑戰

中評社北京3月19日電／據半島電視台報道，伊朗總統魯哈尼近日結束其自2013年上任以來對伊拉克的首訪，訪問期間受到伊拉克方面的熱烈歡迎。路透社指出，伊朗此舉意在突破美國制裁所造成的困境，兩伊也得以深化交流。



【雙方語調積極】



“伊朗和伊拉克應該努力擴大區域國家在打擊恐怖主義等各個領域的合作。”伊朗總統魯哈尼在訪問中表示，伊朗將著力促進兩伊關係進一步發展。



對於伊朗的善意，伊拉克予以回應。據《德黑蘭時報》官方網站報道，伊拉克方面表示，“伊拉克議會和政治團體支持加強與伊朗的關係。”伊拉克國家安全局局長阿爾法耶德認為，“發展兩伊關係將為該地區重大事件的解決鋪平道路。”



訪問期間，兩伊對彼此的重大利益予以認可。據伊朗伊斯蘭通訊社報道，訪問過程中兩國簽署了5份諒解備忘錄，並就貿易、航運、反恐等諸多議題達成了一致。伊朗方面表示“伊拉克的團結和安全符合整個地區的利益”，而伊拉克方面明確表示“不會支持美國對伊朗的制裁”。



《波斯文報紙》報道稱，通過此次交流，伊朗和伊拉克的關係愈發凸顯出“兄弟情誼”，魯哈尼對伊拉克的國事訪問是兩國雙邊關係中的一次“巨大飛躍”。



《耶路撒冷郵報》則分析稱，伊朗希望借助此舉向國際社會展示其在地區的影響力，同時表明伊朗是伊拉克“最強大的合作夥伴”。



【著眼共同利益】



“魯哈尼的成行，基於兩國在區域問題上的訴求存在利益交匯。”中國現代國際關係研究院中東研究所所長牛新春在接受本報採訪時說。



目前，伊朗急需擺脫美國的經濟制裁。英國廣播公司指出，去年特朗普退出伊核協議，此後美國對伊朗經濟進行大規模制裁，致使伊朗貨幣價值暴跌，通脹率高企，外國投資大幅流失。



“相比態度冷淡的歐洲和距離較遠的中俄，求助伊拉克更便捷，也更實際。”牛新春指出，伊朗和伊拉克互為對方最重要的貿易夥伴之一，雙方有強烈意願將經貿合作提升至更高水平，這對於伊朗在制裁中突圍是重大利好。



伊拉克方面同樣急需伊朗的支持。據伊拉克新聞網報道，伊拉克總統薩利赫在會晤中感謝伊朗一如既往支持伊拉克的反恐戰爭，並表示將對“加強兩國貿易關係”這一議題給予重點關注。



“從某種程度來說，伊朗對伊拉克的重要性甚於美國。”牛新春指出，目前伊拉克國內的大批反恐力量乃至政治勢力受到伊朗支持；在經濟上，伊拉克在能源、交通等方面同樣需要與伊朗合作，以促成國內重建工作。



【未來充滿挑戰】



分析普遍認為，雖然此次會晤基調積極，但未來兩國關係的前進還將面臨諸多變數。據英國廣播公司報道，美國財政部長姆努欽日前表示，將“積極”瞄准伊朗境內任何“逃避制裁”的組織。



牛新春指出，經濟上，5月份美國對伊朗第一輪制裁豁免將到期，解釋伊朗的石油出口形勢將更為嚴峻；政治上，美國組建的反伊“聯盟”仍然實現著對伊朗的有效壓制。面對經濟和外交的雙重困境，伊朗在推進兩伊關係方面或將力不從心。



伊拉克的態度也十分微妙。牛新春指出，伊拉克雖然離不開伊朗，但同時警惕伊朗在伊拉克不斷做大。同時，基於伊拉克國小力弱的現實，伊拉克一方面需要留住來自伊朗的經濟、安全利益，另一方面同樣忌憚美國在伊拉克國內存留的影響力。



自由歐洲電台網站表示，伊拉克“仍有來自華盛頓的財政和軍事支持，因此需要在美國和伊朗之間尋求平衡。”牛新春表示，在美伊對立的大前提下，出於伊拉克維持對美關係的需要，短期內兩伊關係很難進一步取得突破。



牛新春認為，未來兩伊雙方或可通過開辦聯合銀行、實現兩國貨幣直接結算等方式擺脫美國對於地區經濟發展的掣肘。但相關分析指出，兩國合作進一步深化遠非“萬事俱備”，還面臨多方挑戰，需克服許多困難。



（來源：人民日報海外版）