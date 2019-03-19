賴民調輸　韓國瑜：韓流就是民心思變加民怨

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）前“行政院長”賴清德昨領表宣布參加民進黨內2020“總統”初選，台《蘋果日報》19日公布民調賴有望勝出，但仍敗給中國國民黨籍高雄市長韓國瑜。韓國瑜今天出席市府記者會活動時表示，他一直解釋韓流就是民心思變加上民怨，可能是他講的話讓民眾有同感有共鳴，所以反映在民調上，感謝民眾對他的愛護。



賴清德昨天領表登記爭取民進黨2020“總統”大選提名，根據媒體19日公布民調，賴清德可望在黨內初選中擊敗爭取連任的蔡英文，不過若國民黨派出高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲也出馬角逐2020，賴仍敗給韓。



針對民調的部分，韓國瑜表示，“對這段時間民眾講的韓流，我一直在解釋這是民心思變加上民怨，可能韓國瑜講出來的話，讓很多民眾深有同感、有共鳴，才反映在民調上。”韓國瑜又說，“事實上，五個指頭有長有短，很多政治人物都有他的優點跟缺點，包括我本來也有優缺點，感謝民眾對我的愛護，我會謹記在心，該做的事情，一步都不會鬆懈，繼續為高雄市民打拼。”



賴清德昨天領表時點名韓國瑜是百年一見政治奇才，盼與韓國瑜在2020有場君子之爭。媒體詢問韓國瑜會不會出來接招？韓國瑜表示，“現在哪有心思想那麼多，每天都在為高雄在衝刺，各方面，不管是固本培元也好，衝刺經濟也好，招商引資也好，每一天的心思都花在這裡，沒有想這麼多。”