俄媒：中國成全球綠色債券市場主要參與者

中評社北京3月19日電／據今日俄羅斯網報道，2018年，符合國際綠色債券定義的中國發行額突破300億美元，中國領先於法國，成為僅次於美國的全球第二大綠色債券發行國。



據報道，中國興業銀行是2018年全球第二大綠色債券發行機構。而中國建設銀行則成為首家在盧森堡綠色證券交易所發行綠色債券的中國機構，據悉，該綠色債券發行額達5億歐元。



今日俄羅斯網表示，中國允許綠色債券用於清潔煤項目，但這些項目被其他國家市場排除在外。2018年，中國將籌集資金的三分之一用於交通、太陽能及風能項目。



據《中國日報》援引報告顯示，2018年，中國在2030年這一截止期限前達到了符合《巴黎協定》目標的排放峰值。



氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）首席執行官肖恩·基德尼（Sean Kidney）表示，中國在制定綠色金融行業規範方面一直處於全球領先地位，值得其他國家學習借鑒。“當下，參與綠色金融的國家有機會在全球範圍內共同推動資本流動，以實現《巴黎協定》氣候目標及其他緊迫的全球環境目標。”



基德尼強調，“中國憑借其綠色金融領先地位，為國內及‘一帶一路’沿線創造了大量投資機會。”



香港證券交易所運營商表示，雖然綠色債券只占全球債券市場的一小部分，但其發行量正迅速增長。



據氣候債券倡議組織預計，今年綠色債券的全球發行量將增加到2000億美元。



（來源：人民網）