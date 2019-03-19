意官員：參與“一帶一路”完全符合國家利益

中評社北京3月19日電／意大利在“一帶一路”上邁出一大步



【“一帶一路”進行時·共商共建共享】



近日，意大利各大主流媒體高度關注意大利與中國可能在不久後簽署“一帶一路”倡議合作諒解備忘錄。此間輿論認為，意大利將成為同中國簽署“一帶一路”倡議合作諒解備忘錄的首個七國集團國家，而少數西方國家針對意政府的這一戰略選擇不斷施加壓力。



意大利政府主要官員，包括總理孔特、經濟發展部副部長傑拉奇等，近來利用各種機會，就意政府決定正式加入“一帶一路”倡議做出積極表態，表示意大利參與這一倡議完全符合意大利的國家利益。



與此同時，在回答意大利安莎社記者提問時，中國國務委員兼外交部部長王毅表示，意大利歷史上就是絲綢之路的重要節點，中方當然歡迎包括意大利在內的歐洲各國更加踴躍、積極地參與到共建“一帶一路”進程當中。意大利是獨立自主的國家，相信意大利會堅持自己做出的決定。



【意大利絕佳的歷史機遇】



日前在回答意大利為何決定參與“一帶一路”倡議的問題時，意大利總理孔特表示，“一帶一路”倡議已經成為盡人皆知的推動基礎設施領域互聯互通的偉大項目，這一倡議表明中國願為推動國際經貿交往作出貢獻，中國在國際經貿領域正在扮演著關鍵角色。意大利將參與“一帶一路”倡議視為對意大利乃至整個歐盟的重要機遇，同不參與這一倡議相比，加入“一帶一路”倡議將更好地推動意中對話和合作。毫無疑問，意大利將為這一倡議作出自身貢獻。



孔特表示，儘管針對這一倡議存在謹慎態度和政治討論，但他堅定認為，“一帶一路”倡議對意大利而言是絕佳的歷史機遇。意中雙方正在為簽署“一帶一路”倡議合作諒解備忘錄積極工作。諒解備忘錄的簽署將使意大利真正參與到“一帶一路”倡議中，也將使意大利能夠就這一倡議同中方繼續開展深入對話。



在參與“一帶一路”倡議過程中，意大利將如何處理與傳統盟友關係？如何使參與“一帶一路”倡議真正成為意大利地緣政治戰略組成部分？對於這些問題，孔特表示，參與這一倡議並非僅僅簽訂幾項經貿合作協議，也不僅僅涉及部分特定企業，而是意大利作出的重要戰略選擇。可以想象，在當今地緣政治戰略環境中，意大利作出的這一選擇同樣涉及意大利同傳統盟友的關係。因此，在國內建立協調機制遠遠不夠，還需要就有關情況向意大利的傳統盟友進行溝通和協調。



他說，意大利始終將“一帶一路”倡議視為經貿領域的重要發展機遇，例如通過參與這一倡議，熱那亞和的裡雅斯特兩大港口將成為商品物流進入歐洲腹地的重要節點。孔特質問道，難道僅僅因為那些固有的偏見、意識形態問題或者籠統的謹慎態度，就不參與到這一倡議中嗎？意大利很清楚自身利益所在，希望借助這一倡議實現自身經濟增長。



針對部分西方國家無端指責中國企業推動5G網絡建設，孔特表示：“我們可以向所有國家表明我們在這一特定問題上的立場。華為和中興兩家中國通信公司在意大利已經運營多年，並同我國電信運營商開展了良好合作，在信息通信領域實現了互利共贏。我同時擔任意大利國家安全情報體系負責人，因此對相關問題有著比較全面的了解和認識。我們高度重視國家電信網絡安全，並為此正在開展一系列具體工作。在經濟發展部領導下，將成立一個新的國家評估和認證中心，旨在確保開展相關經貿合作的同時切實維護國家安全。”

