酈英傑：美國反對獨立公投片面改變現狀

酈英傑（右）與吳釗燮（左）共同出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）處長酈英傑19日上午與“外交部長”吳釗燮共同出席“外交部”的記者會，酈英傑重申，美國反對任何片面改變現狀的舉動，長期以來的政策也反對舉行獨立公投，因為這有可能改變現狀。媒體追問有關蔡英文訪問華府議題，吳釗燮則說，目前沒有相關計劃。



“外交部”19日上午舉行“台美共同成立印太民主治理諮商機制”記者會，並由“外交部長”吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同主持，過程中吳釗燮與酈英傑握手、談話，雙方互動十分熱情。這也是首度有AIT處長到“外交部”與“外交部長”共同舉行記者會。



媒體問道美國議員倡議邀請蔡英文訪問華府，並到“國會”演說，有沒有相關規劃？



吳釗燮表示，美國有很多好朋友邀請蔡英文到華府去訪問，甚至到美國國會演講，我們已經做過非常多次的說明，我們非常感謝美國有很多好朋友重視台美關係，也希望能夠提升我們與美國之間的關係，尤其是官方的層次，“但現在並沒有安排蔡英文到華府訪問的計劃”，在未來我們也必須衡量台灣與美國之間高層往來，是不是對我們台灣有真正好處、對美國是不是有真正的好處，且我們也必須衡量對區域的責任，這部分會持續和美方對話。



酈英傑則簡單回應，這個問題他認為吳部長已經說得很好了，他就不再補充了。



媒體追問對於“台獨”公投的看法？酈英傑強調，他想重申美國反對任何片面改變現狀的舉動， 我們長期以來的政策也是反對舉行獨立公投，這是因為我們認為有可能會改變現狀。

