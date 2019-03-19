紀欣然案被拖延審判　華人置疑司法效率

案件嫌犯（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／美國《世界日報》刊文稱，紀欣然案歷經四年八個月終於塵埃落定，然而這場曠日持久的正義之戰引起了華人對美加州司法制度效率的置疑。



四年多前，美國南加大華裔學生紀欣然慘遭四名西裔惡少殺害，日前凶犯皆以判處最高刑期，最後一位被審的被告被判終身監禁。



雖然這件凶案塵埃落定，但歷經四年八個月，很難想象，紀的父母是如度過這段漫長的歲月。這個案件自始至終人證物證俱在，仍然需要花費冗長時間結案，加州司法制度效率不禁令人置疑。



案件堆積、法院人手不足、辯方律師盡力為被告脫罪減刑、對陪審團的精挑細選、皆為拖延審判的原因。



“快速結案”（Swift Justice），是有些國家採取的司法審判制度。“快速結案”並不是鼓勵對案件的處理輕率，而是對司法制度的效率要求：公正、合情、合理、積極、果斷、迅速。當然，避免誤判仍為第一要務，在確定人證物證倶在、被告的背景、刻意拖延，執行必要的司法程序後，作出判決，將無罪者釋放，違法者衡量其罪行輕重量刑，及時繩之於法。



“罪有應得”有警世作用之外，對被害者的家屬也有交代，執法者也不再被案件積壓，以致拖延結案。花了四年八個月去結束一個案件，加州司法制還有改革的空間。



（來源：中國僑網）