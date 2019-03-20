黃金春：美國信任是蔡英文贏賴的優勢

民進黨英系、桃園農田水利會會長黃金春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月20日電（記者 黃文杰）民進黨英系、桃園農田水利會會長黃金春接受中評社訪問表示，如果2020黨內初選是蔡英文與前“行政院長”賴清德對決，目前民調蔡確實輸給賴，但是經過政見發表會，蔡好好闡述改革具體成果，會拉回支持度，他也認為蔡對中國大陸態度強硬，加上取得美方信任，這些都是贏過賴的優勢。



黃金春原本擔任民進黨中常委，也是民進黨選舉對策委員會，不過後來以水利會長不得兼任黨職請辭退出，過去是許信良桃園許家班系統，現在立場挺蔡英文。



中評社問，怎樣看賴清德突然跑去登記參選2020黨內初選？如果以現在民調來看，蔡英文輸給賴清德，黨內初選還有籌碼可以贏賴嗎？



黃金春告訴中評社，按照民進黨的初選機制，要先經過協調，再進行黨內政見說明會，才進行全民調，他不認為賴清德會在協調後宣布退選，不容易被勸退，原因在於賴的個性比較專斷。過去擔任台南市長，因為李全教案堅持不到議會接受質詢，連民進黨員未必認同，另外，賴主張“務實的“台獨”工作者”，不見得贏得中間選民認同。



他說，賴清德雖然屬於新潮流系，但這次參選，新系幾乎都被蒙在鼓裡，顯然賴只想選擇擁抱獨派與扁支持者，跟集體行動的新潮流作風截然不同。台南“立委”補選，民進黨郭國文最後險勝，要歸功於扁，不全然是賴的功勞，問題是扁的影響性有侷限，未必擴及全台灣，連扁都知道，這次補選只是讓民進黨從加護病房送到普通病房，還是有危機。



黃金春說，他不知道賴清德何時“心意已決”？但顯然受到獨派鼓勵，倉促上陣，面對蔡英文打過三次大選，（2012年敗選、2016年勝選、現在挑戰2020）組組織架構完整。尤其“小英之友會”從2012年成立以來，迄今沒有解散，這群未必全是民進黨支持者的民間團體，動員能力遠勝於賴清德。



他分析，賴清德的自信是，獨派與扁支持者的力挺，現在拼大選，考驗的是中國大陸對台灣的態度，包括美國及國際上是認同台灣，尤其美方信任蔡，這是蔡贏賴的籌碼，況且蔡面對“習五條”的勇敢嚴厲批評，態度強硬，也漸漸讓獨派認同與接受。



被問到黨內是否有股“反蔡”勢力？蔡英文民調低迷，到底怎樣能拉回？

