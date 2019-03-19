蔡英文首度證實對美採購F-16V戰機

蔡英文。（照片：取自“總統府”影片） 中評社台北3月19日電 （記者 黃筱筠）蔡英文今天會見“中華民國”空軍子弟學校旅美加校友聯誼會參訪團時強調，距離1992年台灣上一次向美國採購戰機，已經過27年。新型的F-16V戰機在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，是政府審慎評估後的決定；不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮的原則，不會有任何改變。



由於“國防部”對於採購F-16V戰機都不願意公開說明，蔡英文今天的談話等於首度證實將採購F-16V戰機，但沒有提到架數與預算。



蔡英文致詞表示，她記得3年前剛上任時，第一次視察部隊，就是到花蓮的空軍基地。當時她引用了高志航將軍的話，“身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威”，來勉勵我們401聯隊的弟兄姊妹們，現在想起來還是記憶猶新。



蔡英文指出，“防衛固守、重層嚇阻”是當前的國防戰略，空中武力，當然是這個戰略下的重中之重。她相信大家都注意到，“國防部”已經向美國提出購買新型的F-16V戰機的邀價書。外面對我們採購的價格、機型，有一些不正確的資訊，甚至是“假消息”，“國防部”已經做出更正。



她再次強調，新型的F-16V戰機無論在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，這是政府審慎評估後的決定，“我相信這個採購案，會得到國人支持”。



蔡英文提及，距離1992年台灣上一次向美國採購戰機，已經過27年。距離1997年第一架F-16服役，也已經過了22年。這二十幾年來，空軍弟兄姊妹們“捍衛領空，捨我其誰”的決心，相信大家都有目共睹。讓飛行員有高性能的戰機可以飛，不僅強化了飛行員的安全，也強化了“中華民國”整體“國防”的能量。“當然，不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮，這樣的原則，我們不會有任何改變。”



參訪團一行由團長楊賢怡率領，“僑務委員會”副委員長高建智陪同。