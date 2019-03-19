美國2020大選　年紀成話題

中評社香港3月19日電／美國7旬總統準備在2020年大選競選連任的同時，兩位潛在主要對手到了明年也快80歲，美國人民免不了面臨一個問題：年紀在白宮政治是否重要？



特朗普是美國歷來最年長的總統，2021年總統就職日將年屆74歲。



中央社報道，民主黨陣營中，聲勢領先的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與前副總統拜登（Joe Biden），也將分別年屆79歲和78歲。表態參戰的麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）則將71歲。



民主黨早已出現多位逐鹿白宮的新生代參選人：加巴德（Tulsi Gabbard）和巴提吉格（Pete Buttigieg）37歲；卡斯楚（Julian Castro）44歲；布克（Cory Booker）49歲。



法新社報道，從過去經驗來看，青壯年族群勝選機率高於老人統治派。美國上一次選出55歲以上的民主黨籍白宮主人，是1948年當選的杜魯門（Harry Truman）。



美國民眾思考要不要選出一位在首個任期就年屆8旬的總統時，腦海不禁浮出兩個畫面：一個是46歲民主黨新星歐洛克（Beto O'Rourke）16日在愛阿華州參加5公里路跑；一個是比他年長31歲的桑德斯在浴室跌倒後頭部傷口縫7針。



對拜登和桑德斯而言，他們在政壇的數十年經歷，意味著在選民間的知名度相對高，寶貴資歷也有助用於這個全球最有權勢職位。



然而在他們尋求提升支持度、擁抱社群媒體等現代溝通方式的同時，年紀也可能拖累他們。



拜登和桑德斯支持者經常表示年齡不是問題，不僅宣傳他們的活力，還連番指控年齡歧視。桑德斯在年輕族群中似乎更有人氣。



一名明年就能投票的17歲青少年在愛阿華州告訴法新社：“他的年齡對我來說不重要，沒理由相信他不健康。”他說，桑德斯在2016年總統選戰，啟發了“整個年輕世代”，他的前進派政見包括全民健保和打擊貧富不均等議題。



這名青少年還說：“我愛桑德斯，無論如何都會投給他。”