羅智強：國民黨需面對　韓流高峰期已過去

羅智強。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）針對新北市、彰化縣、台南市、金門縣四席“立委”補選結果，中國國民黨台北市議員羅智強接受中評社專訪指出，金門會丟是提名沒做到公平性，選民拋棄沒有公平性的制度、黨，黨中央必須面對這樣的警訊。至於新北、台南，國民黨的得票率都拉得很近，在深綠地盤少輸就是贏，算是很漂亮的結果。但若國民黨沒那麼多內鬥，這兩席很可能就拿得下。



羅智強認為，把這次補選視為韓流破功，是有點太過了，韓國瑜還是很強，但國民黨本身也需要爭氣，若拿2018九合一選舉與現在的氣勢相比，大家必須要面對雖然韓流威力還是非常強，但是高峰期已經過去了。



1970年生的羅智強，花蓮縣大陳一村出生，祖籍浙江大陳島，政治大學法學碩士，歷任“總統府”發言人、“總統府”副秘書長等職。2018年投入台北市議員選舉，以新人之姿拿下全市第一高票（40391票），還未就職又拋出參選2020的震撼彈。



羅智強接受中評社訪問表示，新北、彰化、台南、金門四席“立委”補選的結果，是民進黨守住新北、台南，國民黨也守住彰化，而金門則是由無黨籍拿走。藍營會丟掉金門這席，就是提名方式沒辦法做到公平性，因此失去了正當性，最後國民黨的洪麗萍排名第三，選民拋棄沒有公平性的制度、黨，黨中央必須面對這樣的警訊。



羅智強坦言，新北、台南在選前他就認為要贏這兩區並不容易，即便民調高、聲勢好，但補選通常投票率較低，易守難攻，這點在去年底的台北、台中“立委”補選也是相同，所以即便場面打得很熱鬧，包括韓流來三重造勢等，但實際上很多號召來的人並非當地人。但三重國民黨2016“立委”選舉輸了20％得票率，現在縮減到近5％，而台南2016得票率是76％比18％，現在更是打到不超過3％。



羅智強說，在深綠地盤少輸就是贏，因此從大局來看，新北、台南雖是民進黨守住，但對國民黨來說算是很漂亮的結果，因此不能直接以這兩區的敗選來論斷。他反問，新北、台南選區雖然難贏，但真的贏不了嗎？若國民黨沒那麼多內鬥、紛擾，展現出似九合一選舉那樣的團結、大家齊心齊力的氣勢，這兩席很可能就拿得下來。