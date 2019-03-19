澳中國留學生家中遭劫　不了解租房條約被坑

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／ 據澳洲新快網微信公眾號報道，目前，澳大利亞墨爾本越來越多的留學生因不了解租賃法律而遭房東利用，被對方占了便宜。目前在迪肯大學寶活校區攻讀商科的中國留學生亞歷克斯·王（音譯，Alex Wang），就有這樣的遭遇。



2018年11月的一天，當他從健身館回家時，發現家中失竊。儘管離家僅短短兩小時，但屋裡已被洗劫一空。據亞歷克斯·王估計，竊賊盜走了他總價值2萬澳元的物品，包括筆記本電腦、遊戲機、衣物、護照和駕照。



他表示“房子也有受損”，並稱很難請房東幫忙搶修。“我已為受損部分買單，還付了900澳元清潔費。因為這是私人租約，我只能再次找房東。”



報道指出，小王的遭遇並非特例。目前，越來越多的墨爾本留學生因不了解租賃法律而遭房東利用，被對方占了便宜。他們投訴過諸多問題，比如招租廣告帶有誤導性，以及租賃方扣住本該退還的定金或押金、非法多收費用或提供有礙健康的居住條件。



維州消費者事務署執行主任詹金（音譯，Sam Jenkin）表示，收到數通留學生有關租房問題的來電，但無法提供確切的來電數據。



詹金稱：“一些致電者稱，由於擔心報復或簽證受影響，他們不願行使自身權益。”

