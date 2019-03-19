呂秀蓮挺賴：黨中央不必用團結口號掩飾慌亂

呂秀蓮。（照片：呂秀蓮辦公室提供） 中評社台北3月19日電／前“行政院長”賴清德18日登記投入2020大選民進黨初選，挑戰已表態尋求連任的蔡英文。呂秀蓮今天表示，賴清德宣布參選，絕不會造成民進黨分裂，黨中央更不必用“團結”的口號掩飾其慌亂。賴清德選擇在蔡英文出訪前率先登記，顯現其作法光明磊落。去年九合一大選，全黨只有賴清德一人承擔敗選責任，其從政風骨值得肯定。呂還稱讚，賴清德坦承自己是“務實的“台獨”工作者”，是一位誠信負責的政治工作者。



呂秀蓮今天舉行【藍綠講堂5：新世代探索319】她表示，319槍擊案今年已屆15年，但真相依舊未白，社會斷裂，藍綠對立依然存在。新世代對於319的認知是什麼？有哪些質疑？身為槍擊案受害者，他邀藍綠青年世代包括桃園市議員牛煦庭、前丁守中市長競選總部發言人詹為元．李登輝民主協會策略執行長妖西對談319槍擊案，盼能對談藍綠和解，社會和諧與解藥。



以下為呂秀蓮針對賴清德參選聲明全文：



針對“行政院前院長”賴清德登記參選下屆“總統”民進黨黨內初選乙事，前“副總統”呂秀蓮發表如下幾點看法：



1．政黨的主要功能是為選民提名最佳候選人，因此黨內初選制度應健全且公平公開，才能為“國”舉才，全民應共同監督各個政黨的黨內初選。



2．有人登記參加“總統”候選人初選，大家應以平常心看待。賴清德宣布參選，絕不會造成民進黨分裂，黨中央更不必用“團結”的威權口號掩飾其慌亂。



3．賴清德選擇在蔡英文出訪前率先登記，而非在她出“國”後突襲，顯現其作法光明磊落。



4．去年九合一大選，民進黨執政卻慘敗，全黨只有“閣揆”賴清德一人承擔敗選責任，毅然辭職下台，其從政風骨值得肯定。



5．賴清德就任“閣揆”時在“立法院”坦承是位“務實的台獨工作者”，不卑不亢，有為有守，而不隱晦、虛偽，是一位誠信負責的政治工作者。