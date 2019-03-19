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紐約曼哈頓發生槍擊案 已致1死2傷
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2019-03-19 15:50:19
中評社北京3月19日電／據澳大利亞“第九新聞”（NINE NEWS）3月19日報道，美國紐約警方表示，當地時間18日晚8點左右，曼哈頓發生一起槍擊事件。目前，該事件已導致1人死亡，2人受傷。
據報道，警方稱，當地時間18日晚8點左右，曼哈頓哈萊姆東112街和第三大道附近發生一起槍擊事件。據紐約警方消息，兩名18歲少年和一名23歲青年中槍。目前該事件已導致1人死亡，2人受傷。
據報道，警方目前未逮捕任何人，但警方認為此事件或與黑幫有關。
（來源：環球網）
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