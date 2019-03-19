段宜康盼協調　林俊憲：賴清德會走完初選

中評社台北3月19日電／賴清德登記民進黨“總統”初選，民進黨“立委”段宜康認為登記後仍有協調機會，切勿急躁破局。賴清德子弟、民進黨“立委”林俊憲今天在廣播節目說，以他對賴清德的了解，應不會接受協調，會走完整個初選流程。



民主進步黨“立委”段宜康在臉書上表示，面對“總統”初選競爭，建議至少把握3個原則。首先要確保政局穩定，別給人亂了分寸、慌了手腳的感覺；再來要堅守團結原則，不能讓過去慘痛歷史重演；最後應該營造協調善意，登記之後仍有協調機會，切勿急躁破局。



中央社報道，段宜康受訪時說，賴清德昨天早上有打電話給他，但在此之前，他都認為賴清德不會參選，也不知道賴清德昨天會登記參選，所以接到電話當然很驚訝，希望大家都要以黨為重，以及把對台灣的責任放在第一位。



媒體問到是否要表態，段宜康說，他的態度很清楚，就是要穩定、團結、有善意，才不會令支持者失望。



民進黨“立委”林俊憲、莊瑞雄今天接受廣播節目“周玉蔻嗆新聞”專訪，周玉蔻問到賴清德是否會接受協調，林俊憲說，以他對賴清德的了解，賴清德一定是想好才決定，會走完整個初選，不過“我們可以說我們支持誰，但這不是否定另一個人”。



林俊憲則說，初選的時間沒有很長，如果協調沒結果，那就進入民調，這中間的時間只有10天左右，這跟一般看到的區域選舉的初選不一樣，“稍微聞到火藥味就結束”，而且大家也很清楚，最重要的是要贏得明年的大選。



對黨內“立委”在“立法院”召開記者會呼籲團結，莊瑞雄認為，這些不是在攻擊，而是訴求“團結”這兩個字，但如果蔡英文跟賴清德兩個人到最後要去做民調，那就是一翻兩瞪眼局面。



莊瑞雄說，民進黨在團結時來打2020這場選戰，可能都還算艱困，支持者立場是想，大家可以循著機制來協調，共同承擔。



民進黨“總統”初選方式採全民調，中常會6日通過“總統”初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日“總統”初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦“總統”初選政見發表會，4月10日至4月12日“總統”初選民意調查，中執會4月17日公告“總統”提名人。