王毅談習近平主席即將開啟歐洲之旅

中評社北京3月19日電／當地時間3月18日，國務委員兼外長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼會談後向記者表示，習近平主席今年首次出訪選擇了歐洲，充分展現了中國對歐洲的高度重視。意大利、法國都是歐盟的重要成員國，此次訪問也是今年中國對歐盟外交的“高光時刻”。



新華社報道，王毅指出，元首外交對中歐關係發揮著重要戰略引領作用。習主席此次訪歐發出的信號清晰而明確，那就是不管國際形勢如何變化，中方始終視歐盟為重要戰略合作夥伴，將中歐關係置於對外關係的重要和優先方向。我們期待，2019年春天成為中歐關係的“暖春”，中歐合作將為2019年的世界注入“暖流”。



王毅強調，中法、中意、中摩關係歷經國際風雲變幻考驗，已成為不同制度國家發展友好合作關係的典範，具有戰略性、穩定性和長期性。習主席此訪正值中法建交55週年和中國留法勤工儉學運動100週年，明年將迎來中意建交50週年。此訪也是中國國家主席首次訪問摩納哥，展現中國堅持的大小國家一律平等理念。這次訪問將是一次鞏固友誼之旅、深化合作之旅、戰略溝通之旅。



王毅表示，習主席的這次訪問立足三國，面向歐洲，首先將為中歐全面戰略夥伴關係提供新動力。二是將為當今國際變局注入穩定性，為維護多邊主義帶來正能量。三是通過“一帶一路”建設與歐盟歐亞互聯互通戰略的對接，促進亞歐大陸的互聯互通，助力全球經濟的可持續增長。