中歐舉行第九輪高級別戰略對話

中評社北京3月19日電／當地時間3月18日，國務委員兼外長王毅在布魯塞爾同歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼共同主持第九輪中歐高級別戰略對話。



新華社報道，王毅表示，中歐是全面戰略夥伴，面對動蕩不定的國際形勢，雙方開展了富有成效的溝通合作，發揮了“穩定器”作用，這也是中歐作為世界兩大力量應有的歷史擔當。雙方合作水平與規模處於歷史高位，但仍有巨大潛力，應堅持合作正道，堅持問題導向，不斷挖掘和拓展中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係的新抓手、新領域、新動力，推動中歐全面戰略夥伴關係不斷走向深入。



王毅強調了三個觀點：第一，合作夥伴是中歐關係的本質。儘管雙方對一些問題看法存在差異，但重視發展中歐關係無疑是雙方的共同出發點。中歐之間不存在根本利益衝突，不僅可以求同存異，還應當聚同化異，不斷擴大共同利益和共同認知。第二，互利共贏是中歐合作的目標，希望歐洲能夠成為中國新一輪改革開放大潮的最先受益者，歡迎歐方參與共建“一帶一路”倡議，開展“一帶一路”與歐盟歐亞互聯互通的有效對接。第三，尊重彼此核心利益是中歐信任的標誌，希望歐方在涉及中方核心利益的問題上謹言慎行。中方願與歐方一道，繼續維護好發展好中歐關係，共同造福雙方人民，並為世界和平與發展做出更多積極貢獻。



莫蓋里尼表示，五年來，歐中關係發展達到前所未有的廣度和深度。雙方在反對單邊主義、保護主義問題上擁有共同立場和目標，都支持維護以聯合國為核心的國際秩序。今天中國外長將首次集體會見歐盟28國外長，進一步討論加強歐中合作。歐方始終將中方視為重要戰略夥伴，不僅重視中國的經濟分量，也重視中國的政治分量。歐盟新的對華政策文件並不取代歐盟既有的對華合作戰略。歐盟無意阻遏中國的發展，也不可能阻止中國的發展。歐盟願意看到中國在全球更多領域發揮引領性作用。歐中在一些問題上存在分歧，但歐方始終從共同發展繁榮的角度看待雙方的戰略夥伴關係。歐方將繼續奉行一個中國政策，沒有任何變化。



莫蓋里尼表示，歐方願與中方一道，共同推進國際多邊協議的落實，在《巴黎協定》、伊朗核問題協議、可持續發展目標、非洲發展等議題上開展密切合作。歐盟願深化歐中互聯互通，探討歐亞互聯互通戰略同中方“一帶一路”倡議對接，大力開展第三方合作。歐盟希加強雙方安全與防務合作，有關合作不針對任何第三方。歐中可開展網絡安全合作，確保網絡開放、安全、穩定，建設基於規則的網絡秩序。



雙方還就當前國際局勢、各自大國關係以及國際地區熱點問題等深入交換了看法。