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墨西哥一火山噴發　為數年來最大一次
http://www.CRNTT.com   2019-03-19 15:50:53


波波卡特佩特火山爆發（圖片來源：路透社）
　　中評社北京3月19日電／當地時間18日晚，墨西哥波波卡特佩特火山噴發，火山灰及碎片被噴射至距離火山口幾公里外的地區，最高被射向1.2千米高的空中。

　　“今日俄羅斯”（RT）最新消息稱，火山噴發時間為當晚9時38分。墨西哥政府已發出黃色警報，要求居民離開火山口12公里以內的範圍，並警告稱火山灰可能將蔓延至普埃布拉地區。

　　（來源：環球網）

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