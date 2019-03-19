歐盟委員會主席容克會見王毅

中評社北京3月19日電／當地時間3月18日，歐盟委員會主席容克在布魯塞爾會見國務委員兼外交部長王毅。



新華社報道，容克請王毅轉達對中國領導人的親切問候和良好祝願。容克表示，歐中將於4月舉行新一輪領導人會晤，我期待李克強總理到訪，願本著相互尊重、求同存異、擴大合作的精神，推動雙方就一些重要事項取得新的進展，使領導人會晤取得積極成果。歐中是友好的戰略夥伴，希望雙方相互幫助，攜手共進，為全球福祉和人類前途肩負起共同的責任，把一個良好的歐中關係留給下一屆歐盟機構。



王毅轉達中國領導人對容克的親切問候。王毅說，今天我同莫蓋里尼高級代表舉行了中歐高級別戰略對話，並同歐盟28國外長進行了集體對話。這種集體對話的安排是首次，效果很好，起到了增信釋疑、增進理解、凝聚共識、促進合作的作用。



王毅表示，我此訪的一項重要任務是為下個月中歐領導人會晤做準備。此次會晤是本屆歐盟機構任內的最後一次，我們讚賞容克主席和你的同事為中歐合作做出的重要貢獻。中國人常講“有頭有尾”。我們願同歐方共同努力，推動重點領域合作以及中歐投資協定談判取得新進展，使今年度的會晤取得更多積極成果，也為中歐關係下一步實現更大發展奠定良好基礎，不斷推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新台階。