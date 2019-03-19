俄新法禁止傳播一類信息與假新聞　西方炸鍋

俄羅斯總統普京（圖片來源：塔斯社） 中評社北京3月19日電／據俄羅斯《莫斯科時報》19日報道，俄羅斯總統普京已經簽署了一項新法案，禁止民眾在網絡散播“假新聞”以及在網絡發表明顯“不尊重”國家的言論。



新法規定，任何公開在線發布“公然不尊重社會、俄羅斯聯邦官方的國家標誌、俄聯邦憲法以及行使國家權力機構”材料的個人，將被處以罰款或最高15天監禁。



據報道，反覆傳播“假新聞”導致“使大規模違反公共秩序和安全或導致對公共秩序和安全造成破壞”的單位或個人將面臨高達150萬盧布（約15萬人民幣）的罰款；當涉及到“不尊重”國家或政府言論時，最高可被處以30萬盧布（約3萬人民幣）以及15天監禁。



多家西方媒體也迅速關注到了俄羅斯這一新舉措，反應依舊很老套。



美國彭博社稱，“根據新法，侮辱普京將讓你進監獄”。美國國家公共電台（NPR）則援引批評人士的話說，俄羅斯禁止假新聞的新法是“審查制度”。美國Ars Technica網站更是將這一新法引申為“網絡審查法案”。



不僅如此，西方媒體還引用“專家”、“批評人士”的話，借此批評俄羅斯。



《華盛頓郵報》還引述歐洲政策分析中心兼職研究員瑪利亞·斯涅戈瓦婭的話，聲稱“它顯著擴大了俄羅斯鎮壓機器的鎮壓力量”。



NPR則採訪威爾遜國際學者中心凱南研究所所長馬修·羅詹斯基的話宣稱，俄羅斯的新法律具有“政治意義”。



西方媒體批評俄羅斯的做法，卻被網友質疑“雙標”：“如果它（法案）到美國，就會被叫做愛國者網絡自由法案。”



在社交媒體上，網友們對俄羅斯此舉存不同意見。有網友認為，俄羅斯出台打擊“假新聞”的法案是“好事”：“西方保姆式國家恐怖地地遭受由利潤驅動的假新聞影響。俄羅斯再次領先一步。”



早在13日，俄羅斯克林姆林宮發言人佩斯科夫曾就相關質疑作出回應：“在包括歐洲在內世界多國，假新聞、侮辱性（言論）等方面已經受到了相當嚴格的監管。因此，當然也有必要在我們國家這樣做。”



（來源：環球網）