五角大樓提交可能受“建墻”影響的項目清單

中評社北京3月19日電／據英國路透社3月19日報道，美國代理國防部長帕特裡克•沙納漢18日表示，他已向國會提交了一份軍費預算項目清單，這些項目的資金可能會因為修築美墨邊境墻而被削減。



報道說，特朗普於上月宣布美國進入緊急狀態，以此繞開國會獲得資金修築他承諾過的美墨邊境墻。如有必要，宣布國家進入緊急狀態可以讓特朗普政府使用軍費預算的資金。特朗普3月15日首次行駛否決權，否決了國會通過的一項可能終止國家緊急狀態的決議。



國防部所提交的這份長達20頁的文件包括所有在2018年12月31日還未獲批資金的項目。接下來將需要由國會瀏覽這份清單並找出其中不會受影響的項目，包括軍用住房、營房和已經獲批資金的項目。但這份清單不可能讓國會滿意。



眾議員妮塔•洛韋的發言人埃文•霍蘭表示：“這份清單全然不充分，它只是在告訴國會哪些項目已經獲批。”霍蘭是一名民主黨人，也是眾議員撥款委員會主席。霍蘭表示：“這似乎就是一個拖延策略，只是為了拖延特朗普總統宣布進入國家緊急狀態帶來的政治後果。”



據報道，美國國防部在一份聲明中表示，這些項目的資金總計約129億美元。國防部還表示，如有必要，今年可從軍費預算中挪用36億美元。



（來源：環球網）