韓智庫發布慰安婦受害者相關資料目錄集

《舊日軍慰安婦受害者資料目錄集》（圖片來源：環球網） 中評社北京3月19日電／據韓聯社3月18日報道，韓國政府智庫東北亞歷史財團舊日軍慰安婦問題研究中心18日宣布，已出版發行《舊日軍慰安婦受害者資料目錄集》，這本書系統且綜合地整理了海外舊日軍慰安婦受害者相關資料目錄。



《舊日軍慰安婦受害者資料目錄集》共4卷，1－2卷為日本資料篇，3卷為聯合軍資料篇，4卷為中國大陸、台灣地區、泰國資料篇。



該書涉及內容除了韓國女性家庭部、韓國國史編纂委員會、首爾大人權中心收集的現有資料外，還包括該財團從中國和泰國另外收集的資料。該書主要記述了各資料的收藏處，並根據資料製作的時間、場所、受害地區等進行了分類。資料的主題分為慰安所的設置和管理監督、慰安婦的動員、移動以及歸還、受害的實際情況等。



日本資料篇介紹的資料來源有日本防衛省375件、外務省162件、國立公文書館30件、厚生勞動省5件、文部科學省3件、長崎地方檢察廳3件、法務省1件。



聯合軍資料篇由美國、英國、荷蘭、澳大利亞的資料組成，中國大陸、台灣地區、泰國資料篇整理匯集了國內未公開的資料。



此外，該財團計劃構建目錄集的數據庫，並在東北亞歷史網（http://contents.nahf.or.kr）上公開。



（來源：環球網）