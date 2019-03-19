日本一男子毆打三名警察　警方：前所未有

中評社北京3月19日電／18日，日本神戶市一男子在3個小時內連續毆打3名警察，還打壞警察局的桌子，被警方4次逮捕。當事警署一職員稱，“（3小時內連續4次被逮捕）前所未有”。



日本《神戶新聞》19日報道稱，18日晚，兵庫縣警察接到該縣神戶市一家醫院報警，稱有病人在醫院大鬧。



警署人員稱，當晚7時30分，嫌疑人想要抓住看病的醫生，該警署一名47歲的男性巡查部長急忙趕到醫院制止。沒想到，就在這位巡查部長對嫌疑人問話時，嫌疑人突然抓住巡查部長的胸口，還踹了他好幾腳。



嫌疑人此後供認稱，“當時頭很疼，就想去醫院看病，結果確被問我的職務之類的問題，一時不耐煩，就把警官打倒了。”



警方隨後以妨礙執行公務的嫌疑將此人帶回警署審問，但僅過了不到兩小時，嫌疑人在審訊室被另一位46歲的巡查部長審問時，又用頭撞了這位警察，撞得警察嘴裡都破了，隨後還將審訊室的桌子踢壞。此後大約1小時10分鐘後，嫌疑人又把該警署拘留所裡的一名45歲男輔警的臉部打傷。



最終，這名嫌疑人在不到3個小時的時間裡，連續4次因為妨礙執行公務等嫌疑被警方逮捕。兵庫縣警署的一名職員對《神戶新聞》記者說，“（3小時內連續4次被逮捕）至今前所未有”。此事在曝光後，網友在“吃瓜”的同時，也有不少人表示對受傷警察的同情，以及對嫌疑人連續多次出手傷人的憤怒。



（注：在日本法律中，“再逮捕”不一定需要在釋放嫌疑人後進行，而是在審訊中發現其他罪行，即可進行“再逮捕”，延長對嫌疑人的拘留時間。）



（來源：環球網）