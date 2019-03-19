中國一些年輕人流行起“誇”文化

中評社香港3月19日電／“我把火腿腸炸糊了！求誇！”



“這位同學把火腿腸炸出了四種顏色，從圖片看，這焦糊的顏色深淺不一，簡直堪比偉大的藝術家。”



新華社報道，這不是一場荒謬的對話，而是最近在中國一些年輕人，尤其是高校學生中流行的一種“誇誇文化”，在社交平台上，無條件讚美甚至成為一種“潮流”。



近日，一場在清華大學和北京大學之間進行的關於“誇誇群”和“噴噴群”的辯論座無虛席。



“誇誇群就是無論你說什麼都會受到其他成員無條件讚美的群，噴噴群就是你說什麼都會受到其他成員無條件攻擊的群”“正方認為，我們應該傳達的是，當代大學生負重但不應該疲憊，通過誇讚能夠創造良好的人際關係”“我們反方認為，一味誇讚並不能讓我們意識到生活中壓力的存在，而這些壓力是我們必須面對和學習的”……現場辯手引經據典、妙語連珠，觀眾掌聲和笑聲不斷。



於俐婭是一個誇誇群的群主，提到自己建立誇誇群的初衷，是因為“想加入誇誇群的人太多，群滿了，於是自己建了一個群”。她告訴記者，自己加入誇誇群的初衷是希望負面情緒能夠找到一個正面的宣洩途徑。



“畢竟現實生活中壓力大、缺少激勵。現在的年輕人和老一輩人有情感方式表達上的不同，比如我誇讚我媽媽，她反而覺得很不習慣。

在工作中就更難了，同事可能覺得你的讚美是在‘拍馬屁’。在網絡上，與沒有利益關係的人一起聊天，沒有什麼思想包袱。”她說。



多數受訪者和於俐婭一樣，都認為誇誇群的出現，是當代年輕人釋放壓力的一種途徑。即便知道這些所謂的“誇讚”是刻意的、帶有玩笑性質的，並不真實，許多人也會覺得是一種樂趣。



記者發現，誇誇群里也不是什麼內容都會被誇讚。比如有人在群里表示，“只有一個女朋友太少，偷偷又在追求另一個妹子，求誇”，這樣的言論就遭到其他人的反對。



復旦大學新聞學院副教授、復旦大學傳播與國家治理研究中心秘書長鄭雯說：“社會發展迅速，年輕人從傳統方法，例如與家人交談、自己紓解壓力等途徑中有時無法獲得足夠的精神支持，所以才產生了誇誇群、噴噴群這樣的網絡社群。”



專家表示，誇誇群的流行也許是“曇花一現”，但是當代中國青年人敢於表達自我情感的趨勢已經成為流行。



國家行政學院高級經濟師郭全中說，網絡社區中的青年人敢於表達自我，有利於他們緩解壓力，在“陌生人社交”中實現自我認同。