波音CEO露面發聲：哀悼、升級、贏回信任

波音公司CEO丹尼斯·A·穆倫堡（圖源：紐約時報） 中評社北京3月19日電／他終於露面了。當地時間18日，波音官網突然發布CEO丹尼斯·A·穆倫堡的一則視頻聲明。他在視頻中，對近期兩起空難遇難者表示哀悼，稱波音將升級737 MAX機型，並努力贏回信任。《紐約時報》稱，這是這位CEO墜機事故後首次實質性公開發表評論。



他的露面距離埃塞航客機墜毀已過去超過一周。在波音公司官網18日晚發布的聲明中，穆倫堡首先對埃塞航空難以及去年印尼獅航空難事件遇難者表達了“最深切的哀悼”，“我們的心十分沉重，”他說。



他接下來表示，根據獅航事故調查結果和埃塞航事故不斷獲取的新數據，波音將採取措施全方位確保737 MAX機型的安全，並就客機被停飛一事對客戶和公眾表示理解與遺憾。



他還表示，波音公司正在全面快速地從埃航客機墜毀事故中獲取更多黑匣子記錄的信息，並在現場為調查人員提供技術支持，至於什麼時候公布這些信息則由埃塞俄比亞官方定奪。



最後，穆倫堡表示，波音公司將繼續為各國航空公司和飛行員提供最好的產品、培訓和支持，並宣布波音將很快發布針對波音737 MAX機型的軟件升級和相關飛行培訓，以應對此前獅航事故發生後所發現的種種問題，“我們將一起努力贏得並維持人們對波音公司的信任”。



（來源：環球網）