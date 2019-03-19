婦聯會381億將充公　雷倩：抗爭到底

婦聯會主委雷倩臨時召開記者會表示，將做好萬全準備。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月19日電（記者 倪鴻祥）“行政院”不當黨產處理委員會今天決議黨產會今天決議，婦聯會新台幣381億元現金存款、股票及公告現值約6億元不動產，共387億元為不當取得財產，應移轉公有，政府將成立“特種基金”妥善規劃使用。婦聯會主委雷倩下午臨時召開記者會回應，將做好萬全準備，繼續循求司法救濟，向台北高等行政法院提出撤銷這項處分的訴訟，窮盡一切司法手段抗爭到底。



黨產會主委林峯正下午2時30分舉行記者會說明婦聯會財產全部收歸“國有”的處分書將在今天下班前送達婦聯會後，雷倩下午3時45分由律師團陪同，在婦聯會美齡樓一樓大廳出席記者會。



行政院不當黨產處理委員會上午召開第61次委員會議，決議認定“中華民國婦女聯合會”的財產，除了「保管委員會經費」的2億4000萬元可自行動用外，其餘包括381億元的現金存款及股票、公告現值約6億元的不動產為不當取得的財產，應移轉為“國家”所有。



雷倩表示，黨產會罔顧事實，錯誤百出，違憲違法，台北高等行政法院先後有兩個庭、6位法官在聲請“釋憲”理由書中，認為黨產條例違憲，依職權停止審判，黨產會本已決定不再抗告停止審判，聲稱將專注於準備“釋憲”的說明，如今忽然採取行動，不只時機不當，且顯有政治考量，故意製造社會紛擾。



雷倩表示，她今天會等黨產會送達公文，婦聯會已打開大門隨時收受這份公文，同時會繼續循求司法救濟，向台北高等行政法院提出撤銷這項處分的訴訟，窮盡一切司法手段抗爭到底。