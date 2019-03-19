蔡英文21日訪南太　回程過境夏威夷停留一夜

“外交部”國際傳播司副司長齊永強。（中評社 黃筱筠攝） “總統府”發言人黃重諺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文21日將出發前往南太平洋“邦交國”進行“海洋民主之旅”，此次確定回程將過境夏威夷，21日去程直接飛抵帛琉。蔡英文此行到“邦交國”諾魯國會進行演說，也會停留帛琉三天，接著再到馬紹爾群島共和國出席“太平洋婦女領袖聯盟會議”。



“外交部國際傳播司副司長”齊永強出席進行蔡英文南太“邦交國”出訪行程說明。此次隨蔡出訪的媒體人數約30人。



蔡英文21日下午3點將從桃園機場出發，晚間抵達帛琉。22日將與帛琉 總統雷蒙傑索舉行雙邊會談，也會拜會參眾議長及參觀國會。23日將會視察海巡搜救演練，並搭船赴尼可灣及海豚灣，雷蒙傑索 總統也會陪同。24日雷蒙傑索 總統與蔡英文及傳統領袖早餐敘，之後蔡即搭機離開帛琉前往諾魯。



蔡英文24日諾魯間晚上抵達，隔天則接受正式歡迎儀式暨頒贈諾魯總統瓦卡“采玉大勳章”。接著會晤瓦卡 總統進行雙邊會談。接著蔡英文抵達諾國的國會進行演說。蔡在諾魯也會參加駐諾魯技術團“台灣農畜教育中心”開幕典禮。26日蔡英文離開諾國前往馬紹爾群島共和國。



蔡英文前往馬紹爾群島共和國主要是參與“太平洋婦女領袖聯盟會議”，蔡也會見證簽署“‘中華民國（台灣）’政府與馬紹爾群島共和國政府有關婦女創業小額貸款循環基金了解備忘錄”，也會與馬國總統海妮舉行雙邊會談並在馬國與媒體茶敘。



蔡英文住宿馬紹爾群島一天後，即轉往夏威夷過境，並住宿一晚後，於28日返台。