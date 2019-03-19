新華社：中歐合作是主流　共贏是目標

中評社北京3月19日電／中歐是全面戰略夥伴，如何看待中歐之間的合作與競爭，是目前各方關注的焦點。日前結束的第九輪中歐高級別戰略對話中，雙方一致認為，中歐之間的合作遠大於競爭，共識也遠多於分歧。



對於當前中歐關係發展現狀，對話雙方給予了高度評價。國務委員兼外長王毅表示，中歐雙方合作水平與規模處於歷史高位。歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋裡尼認為，中歐發展達到前所未有的廣度和深度。



值得一提的是，除了高級別戰略對話外，中國與歐盟28國外長還舉行了中歐建交44年以來的首次集體對話。這是雙方互信提升的標誌，向世界發出中歐加強戰略合作的明確信號。



中歐全面戰略夥伴關係已走過15年歷程，作為各自改革與發展不可或缺的合作夥伴，中國與歐盟已形成全方位、多層次、寬領域對話合作的良好格局，你中有我，我中有你，利益交融。



面對保護主義逆風，中歐共同發出維護經濟全球化、打造開放型世界經濟的強音；面對日益嚴峻的氣候變化挑戰，中歐積極推動《巴黎協定》充分有效落實；面對地區衝突，中歐致力於依據國際法原則和平解決國際爭端……



中歐關係的穩定性、互利性、戰略性正在上升，中歐間的共同利益、共同立場、共同目標也在增多。王毅在對話會上闡述了中歐“十大共識”，以“潛力巨大”描繪中歐合作未來。

