陳昭南：賴清德根本沒有把蔡英文放在眼中

陳昭南。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月20日電（記者 黃文杰）前“行政院長”賴清德18日到民進黨登記參與2020黨內初選，民進黨是否分裂？民進黨英系、前“立委”陳昭南接受中評社訪問表示，這是假議題，反而要問的是，“新潮流”是不是已經分裂？他認為，賴清德實在也看不慣“韓流”囂張的氣焰，蔡政府一直處於挨打，心中燃起熊熊烈火，終於按耐不住，拔刀迎戰，因此賴清德，從頭到尾根本沒有把蔡英文放在眼中，只有想跟國民黨高雄市長韓國瑜拼2020。



陳昭南1942年生，奧地利國立維也納音樂學院畢業，曾任兩屆“立委”，他也曾任全歐台灣同鄉會聯合會理事長、美國美麗島週報總經理、民進黨中央黨部組織部副主任、主任，2014年大選時，出任“全台農田水利會小英後援總會”執行長，迄今仍是水利系統中的挺英核心大將。



民進黨中常會通過的2020大選初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦初選政見發表會，4月10日至4月12日初選民意調查，中執會4月17日公告初選候選人提名名單，外界原本預估只有蔡英文一個人，賴清德突然在18日到民進黨登記參與2020黨內初選。



陳昭南告訴中評社，賴清德“突襲式”跑去登記初選，絕對不是為了“蔡賴配”，如果要“蔡賴配”，賴清德絕對不是會這樣做，為什麼？因為連新潮流都不知道這個決定，新系看起來，應該對賴也是有怨言，從18日宣布登記，包括鄭文燦等新系人的表現，顯然沒有幾個人知道。



他分析，光從這個角度就知道，賴清德的個性是比較專斷，不要忘了，賴清德過去擔任台南市長，可以一意孤行，拒入議會209天的紀錄，賴清德不是崇尚民主嗎？即使議會再壞，還是代表民意，從這個小細節就知道，賴是專斷獨裁，未來如果當上“總統”的話，會把臺灣帶向哪裡？



陳昭南說，賴清德這次沒有跟新潮流討論，直接出手，必須要問的是，“新潮流”到底是不是已經分裂了？



他表示，賴清德說明參選原因，在於“承擔責任”，賴說他深刻感受到民進黨處境極其艱辛，面對中國領導人習近平不斷逼迫台灣，台灣處境更加險峻，但國民黨的因應之道卻只是要跟中國簽和平協議。



陳昭南分析，看完賴清德參選聲明，如果把說話人的名字，換成是民進黨任何高層人，會納悶這句話，只有“賴神才這麼說”？蔡英文哪次發言，不是跟此語意完全類似？所以可以推論賴所謂“承擔責任”，絕對“意有所指”。



他說，原因推敲，很可能賴在“行政院長”任內備受壓抑，畢竟在大“總統”制下，“行政院長”永遠只是個執行長，縱使賴有天般高的理想，要大刀闊斧地施展作為，也終究要顧慮到蔡英文的施政旨意，制度使然，神意志般的賴清德，必然嚴重挫折感。



他告訴中評社，蔡英文現在民調比賴清德低，但相信蔡英文越來越好，尤其注意美國態度。



被問到，賴清德自稱“台獨”務實工作者”，深獲獨派的認同，是否可以勇敢喊台灣獨立？



陳昭南說，台灣沒有獨立的問題，台灣只有被併吞的問題，重點是，如果台灣沒有主權獨立，怎可能讓賴選“總統”？他認為賴清德想當領導人，高度與視野還是不夠。