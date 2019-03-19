韓國擬提議南北磋商“視頻團聚”

2018年8月20日，朝韓離散家屬在朝鮮金剛山共進晚餐（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／韓國統一部18日說，韓方準備向朝鮮方面提議工作級磋商，促成南北離散家屬以視頻通話方式“團聚”。



【促“團聚”提磋商】



韓聯社報道，聯合國安全理事會和美國最近分別給予制裁豁免，允許離散家屬視頻通話所需設備進入朝鮮。



朝韓離散家屬視頻通話2005年開始，至2007年共舉行7次，行動不便或高齡的離散家屬參加。視頻設備迄今10多年沒有使用。如果重啟“視頻團聚”，需要把新設備運入朝鮮。



統一部副發言人李有振18日說，韓方正討論“視頻團聚”事宜。一旦完成討論，韓朝雙方將作工作級別磋商。



“我們正在準備購買顯示器和其他設備，同時檢查已經10多年疏於維護的13處u2018視頻團聚u2019場所，”李有振說，“我們不久將著手修繕。”



韓國總統文在寅和朝鮮最高領導人金正恩去年9月在平壤第三次會晤，商定合作促成韓朝離散家屬視頻聊天、交換視頻信息。離散家屬原本有望今年春節“視頻聊天”，最終沒有實現。韓方當時解釋，需要更多時間爭取有關方面給予對朝制裁豁免。



李有振沒有提及“視頻團聚”具體時間。韓聯社預期，離散家屬最早4月可以“視頻聊天”。



