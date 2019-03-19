兩起空難如出一轍　攻角過大飛機失速

央視報道截圖（圖片來源：央視網） 中評社北京3月19日電／負責調查埃塞航空失事客機黑匣子的法國民航安全調查分析局18號表示，對本月10號失事的埃塞航空波音737MAX8客機的飛行數據記錄器的分析顯示，這起空難與去年10月印尼獅航同型號客機空難有很接近的相似之處。法方沒有公布具體細節，但是有消息人士透露，兩架客機在失事時都處於相似的攻角，如果攻角過大，飛機就將失速。



埃塞航空墜機事故的調查工作還在進行之中。而17號，美國當地媒體報道說，美國交通部正在對美國聯邦航空管理局在認證波音737MAX系列飛機的過程中是否存在過失進行調查。



據《華爾街日報》17號報道，美交通部的此次調查主要針對相關型號飛機的防失速系統。



據報道，美交通部的調查是在去年10月獅航空難後啟動的，調查人員要求航空局工作人員保存好計算機文件，交通部將判定航空局是否在認證波音飛機防失速系統安全的過程中使用了應有的設計標準和工程分析。



同時，美交通部的調查還涉及航空局的飛行員訓練自動化系統。



而就在美國媒體爆料的同時，美聯邦航空局發表聲明稱，該機構的飛機安全認證程序完善，而737MAX系列飛機的認證項目遵守了美聯邦航空局的標準認證過程。



失事客機的製造商，波音公司17號也發布了聲明，稱他們正在完成相關機型軟件的升級以及修訂飛行員的培訓工作。



3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737MAX8客機失事，這是繼去年10月29日印尼獅子航空公司同型號客機失事墜海之後，波音737MAX8客機發生的第二起空難事故。



（來源：央視網）