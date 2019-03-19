國務卿當多久　蓬佩奧：看總統何時推文開除我

中評社香港3月19日電／美國總統特朗普的高層官員如走馬燈般來來去去，少有人能像國務卿蓬佩奧般長期獲重用，他今天開玩笑說，等到他從推特得知消息，就知道該以什麼姿態下台了。



美國首席外交官蓬佩奧對特朗普十分忠誠，今天難得以輕鬆口吻談論他這位出了名反覆無常的上司，間接提到前任國務卿蒂勒森是透過特朗普推文得知自己“被辭職”的命運。



據中央社報道，蓬佩奧在家鄉堪薩斯州出席一場論壇時，被問到他將擔任國務卿多長時間時，他妙答：“當到他推文告知我下台為止。”引起聽眾哄堂大笑。



有線電視新聞網（CNN）與“國會山莊報”報道，蓬佩奧又說：“我不覺得我會被炒魷魚，至少今天是這樣。”接著他開始稱讚特朗普一番，說特朗普是“是貨真價實的領袖，會指點我”。



蓬佩奧在特朗普剛上任時出任中央情報局（CIA）局長，向來行事謹慎，不讓他與總統之間有任何嫌隙，成為難得未與總統發生衝突的內閣原始班底之一。



溫文儒雅的前石油公司主管蒂勒森，施壓特朗普留在國際協議未果，從非洲行程返美途中從推特看到他被開除的消息。白宮還到處宣傳蒂勒森看到推文時人在廁所。



前國會議員蓬佩奧廣受保守派歡迎，共和黨大老徵召他在特朗普明年爭取連任時，出馬角逐堪薩斯州聯邦參議員懸缺。



蓬佩奧對於參選意願一直都含糊其詞。他向堪薩斯州“威契塔老鷹報”提到自己的政治前途時說：“主會把我安排到最適當的位置。”