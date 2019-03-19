跨派系年輕綠議員幫領表　蔡訂明登記

英系、謝系年輕議員到黨中央幫忙蔡英文領表。（中評社） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德登記參選民進黨2020初選後，喊出“團結牌”聲音也越來越多。挺蔡英文的連任分屬英系新北市議員張志豪、謝系台北市議員阮昭雄等共6位年輕世代，下午先前往黨中央代表先幫蔡領表。他們並宣示，支持蔡競選連任外，也希望號召更多年輕世代站出來為蔡英文加油。張志豪並透露，蔡英文現忙於出訪國政，預計20日將進行登記。



詢問“總統府”，府方仍不願具體說明蔡英文何時前往黨中央登記。



屬於英系、謝系縣市議員包括：張志豪、阮昭雄、台中市議員江肇國、基隆市議員張秉鈞、張之豪、高雄市議員林智鴻等跨派系年輕世代替蔡領表，希望營造蔡英文有年輕世代力挺的意味。



台北市議員阮昭雄也說，這幾天他的服務處電話快被打爆，支持者希望民進黨團結，甚至有人認為，“蔡英文是台灣史上做得最好的“總統”，改革還在進行當中，不能換手。



張志豪表示，蔡英文21日就要代表台灣出訪，正忙於國政，國家也還在進步發展的道路上，因此，他們年輕世代決定自主串連，代表蔡領表。也希望後續能號召更多人一起站出來為蔡加油。



高雄市議員林智鴻更表示，高雄的基層聲音是以合作取代對抗，希望“蔡英文抗中”和“清流抗韓流”一起合作，讓民進黨成為最強大團隊。



至於呂秀蓮批評，喊團結就是威權，民主機制就是初選，阮昭雄則說，一切照黨的機制走，尊重呂秀蓮的說法。

