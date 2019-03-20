香港兩岸客家研究中心舉辦第三場“講客堂”

與會者合影（中評社 嚴靜雅攝） 導演梅長錕向香港兩岸客家研究中心、中華教育文化經貿促進總會香港分會贈書（中評社 嚴靜雅攝） 導演梅長錕向上海福壽園集團公司贈書（中評社 嚴靜雅攝） “講客堂”客家文化講座現場（中評社 嚴靜雅攝） 中評社香港3月20日電（記者 嚴靜雅）3月19日，香港兩岸客家研究中心、中華教育文化經貿促進總會香港分會主辦的“講客堂”客家文化講座，在中環香港梅州總商會舉辦第三場論壇活動，來自兩岸三地的客家學者、客家愛好者和文化、傳媒高層人士參加此次論壇。論壇內容精彩紛呈，共有三位演講嘉賓：2018年紐約國際影展終身成就獎獲得者、蒙太奇影業公司負責人、梅氏宗親會理事長、台灣著名導演梅長錕先生，中國殯葬協會專家委員會主任、上海福壽園集團首席品牌官、福壽園生命服務學院院長伊華，以及香港兩岸客家研究中心主任李劍諸博士。



本次“講客堂”由專程從台灣趕來的梅長錕導演擔任開場演講嘉賓，主講“台灣的政治生態與人文生態”。他曾監製出品《看海的日子》、《金大班的最後一夜》、《報告班長》系列等耳熟能詳的電影。梅長錕祖籍江西南昌，母親則是四川成都人，他從自己的出生背景、人生經歷講起，結合台灣“三大族群”的獨特人文生態，講述自己作為中華兒女的心靈感觸以及兩岸情懷。他在現場播放“古月照今塵”音樂影片更是真情流露，結合自己對台灣時政的分析，強調海峽兩岸都是中國人，都是中華民族的驕傲。



福壽園生命服務學院院長伊華以“讓生命影響生命”為題，與大家分享福壽園的生命文化課程，福壽園與台灣有諸多淵源，前海協會會長汪道涵辭世後，被安葬於上海福壽園。伊華強調華夏兒女同屬一家，強調生命教育的重要性，她從生命教育的共同體、殯葬服務的社會價值、個體告別的情感紐帶、群體紀念的家國情懷等方面與來賓們共同探討殯葬服務的話題。



李劍諸博士主講“客家歷史鈎沉”，介紹了客家人的遷徙歷史以及客家人的重要歷史貢獻，並且結合自己的成長經歷，深入解析客家文化、客家精神。李劍諸博士提到，從客家人的歷史中也可以看到，中華民族像一棵參天大樹，枝葉可以向四方生長，但始終同根同源。

