澳門採購團拜會韓國瑜　先簽310萬港幣訂單

左起葉紹文、韓國瑜、簡廷在、農業局長吳芳銘，會後接受訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）澳門供應商聯合會一行51人今天前往高雄市政府拜會中國國民黨籍高雄市長韓國瑜，採購團也在昨天漢王洲際飯店的配對洽談會採購價值310萬港幣的高雄產品。韓國瑜表示，澳門一年有超過4000萬觀光客，也是8個葡萄牙語係國家的聯絡總部，市場相當大，希望未來雙方緊密合作。



澳門供應商聯合會一行51人前天下午飛抵高雄，昨天在漢王洲際飯店的配對洽談會上與本地廠商行面對面交流，簽下310萬港幣，接下來還要陸續採購超過3000萬港幣的各類民生必需品，將等韓國瑜23日訪問時在正式簽約。



韓國瑜表示，澳門人口並不多，以前只有41萬人，目前長住有70萬人，但是最厲害的兩個點，第一是一年有4000多萬觀光客，第二是8個講葡萄牙語係國家的聯絡總部，如果高雄產品可以打進澳門市場，可以讓4000多萬觀光客享用，更有可能讓8個葡語系國家採購，希望未來高雄跟澳門有更緊密的合作。



澳門台商聯誼會會長簡廷在表示，這次是澳門台商聯誼會跟澳門供應商聯合會一起合作採購高雄產品，幾乎民生必需用品通通都有採購，高雄產品受到澳門喜歡，包含棗子、鳳梨等水果、農漁產加工、鮮花類等等。



澳門供應商聯合會會長葉紹文表示，昨天現場簽了310萬港元的採購，未來的一年預計超過3000萬港幣的採購，但是昨天配對商洽會不能代表高雄全部的商品，因此希望多去採購不同的機構、企業、產地的產品，把不同的產品帶到澳門、大灣區、葡語系國家。



葉紹文表示，這也是第一次到高雄採購這麼多的東西，未來還會繼續來高雄到處採購多樣化的產品，這次韓市長到澳門，除了正式簽約，也會帶韓長到澳門葡語系國家產品展示中心參觀。



南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男表示，澳門供應商相當大，舉凡吃的東西，也都是由這一群供應商來採買的，他們不是做所謂政治採購，而是要長期性、恆久性的採購，這次他們來也希望確立高雄跟澳門長期的友誼。