中宣部：開展“最美職工”學習宣傳活動

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／日前，中共中央宣傳部、中華全國總工會印發《關於開展“最美職工”學習宣傳活動的通知》（以下簡稱“通知”），在全社會廣泛開展“最美職工”學習宣傳活動。



通知強調，學習宣傳活動要以全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實全國宣傳思想工作會議精神，堅持培育和踐行社會主義核心價值觀，推出一批辛勤勞動、誠實勞動、品格高尚、在平凡工作中做出不平凡貢獻的優秀職工典型，充分展示一線職工刻苦鑽研、精益求精、追求卓越、創造一流的職業素養，激勵廣大職工學習最美、爭當最美，在全社會大力營造勞動光榮的社會風尚和精益求精的敬業風氣，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大精神動力。



通知明確，學習宣傳活動主要由廣泛發動、遴選典型、公開發布、集中宣傳、學習實踐等環節組成。各地要層層發動，動員廣大職工積極參與，深入挖掘身邊職工立足本職、幹事創業的感人事跡，選樹一大批先進典型，舉辦一系列富有儀式感的活動，推動“最美職工”學習宣傳活動進企業、進班組、進機關、進校園、進社區、進網站，引導廣大職工不斷從先進典型身上汲取精神營養，把“最美職工”學習宣傳活動煥發的政治熱情轉化為投身國家建設發展的實際行動，進一步提振實現中國夢的精氣神。



通知指出，開展“最美職工”學習宣傳活動是培育和弘揚社會主義核心價值觀的重要抓手，是做好職工思想政治工作的實際舉措。各地要充分認清活動的重要意義，切實加強組織領導，精心籌劃部署，嚴密組織實施，積極穩妥做好各項工作，確保活動有力有序有效推進。



按照通知部署，中宣部、全國總工會將綜合各地推薦情況，遴選確定10名“最美職工”，於2019年“五一”前夕在北京舉行發布儀式。自2014年以來，中宣部、全國總工會已聯合發布五屆“最美職工”，推出51名先進個人和集體。



（來源：人民日報）