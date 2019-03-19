人民幣對美元匯率中間價上調26個基點

中評社香港3月19日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，19日人民幣對美元匯率中間價報6.7062，較前一交易日上調26個基點。



中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2019年3月19日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.7062元，1歐元對人民幣7.6028元，100日元對人民幣6.0235元，1港元對人民幣0.85433元，1英鎊對人民幣8.8914元，1澳大利亞元對人民幣4.7617元，1新西蘭元對人民幣4.5908元，1新加坡元對人民幣4.9633元，1瑞士法郎對人民幣6.6991元，1加拿大元對人民幣5.0269元，人民幣1元對0.60798馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.5907俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1528南非蘭特，人民幣1元對168.76韓元，人民幣1元對0.54773阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.55924沙特裡亞爾，人民幣1元對41.2886匈牙利福林，人民幣1元對0.56454波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9816丹麥克朗，人民幣1元對1.3762瑞典克朗，人民幣1元對1.2747挪威克朗，人民幣1元對0.81549土耳其裡拉，人民幣1元對2.8424墨西哥比索，人民幣1元對4.7212泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.7088。

