人民日報：整治形式主義要抓好三個關鍵

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／形式主義是當前黨內存在的突出矛盾和問題，是黨的大敵、人民的大敵。



督查檢查考核過度留痕、動輒簽“責任狀”變相向地方和基層推卸責任、刻意搞傳達不過夜……前不久，中辦印發《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》，一針見血地指出了當前不少困擾基層的形式主義問題。很多基層幹部反映，《通知》直面問題，切中要害，並提出了務實管用的解決辦法，暖了大家的心。



號令既出，當動若風發。黨員幹部尤其是基層幹部必須嚴格貫徹落實中央精神和部署，以鬥爭精神整治形式主義。



“很多基層幹部說，對形式主義問題，既深惡痛絕，又深陷其中，現在到了必須打一場力戒形式主義攻堅戰的時候了！”中辦有關負責人就《通知》接受記者專訪時如此說道。值得深思的是，為什麼有的基層幹部對形式主義“深惡痛絕”，卻又“深陷其中”？



究其根源，有的是在思想上對形式主義麻木了。有的幹部習慣於對上級的部署要求機械地執行落實，照本宣科，既沒有考慮到本地實際情況和本領域工作特點，也不講求提升效率，層層發文、層層開會，對自身行為就是形式主義毫不察覺，思想上的怠惰導致行為上的懈怠。



有的雖認識到形式主義問題，卻不願對形式主義問題“亮劍”，這背後折射出責任與擔當不足。有的只當中央精神的“二傳手”，刻意搞傳達不過夜，高調表態卻行動少落實差，不敢對問題動真碰硬，不願擔責任，不注重解決實際問題；有的動輒簽訂“責任狀”，把問責作為推卸責任的“擋箭牌”，以“甩鍋”方式明哲保身。凡此種種，多半是“愛惜羽毛”造成的。



還有的認識到形式主義的危害，如何治理卻找不到路子、摸不著頭腦。有的缺乏深入的調查研究，缺乏對問題的方案設計，上下權責不對等，只能籠統地讓基層“抓好落實”，於是乎，文山會海撲面而來，督查檢查層層加碼；有的不知如何確保落實成效，考核評價方法不當，督查檢查唯台賬是舉、以材料論英雄，官僚主義導致了形式主義。



