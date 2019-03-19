去年第四季度全國非現金支付960萬億元

中評社香港3月19日電／中國人民銀行日前發佈的數據顯示，2018年第四季度，全國共辦理非現金支付業務633.84億筆，金額960.89萬億元，同比分別增長34.53%和0.33%。



新華社報道，人民銀行表示，2018年第四季度，全國支付體系運行平穩，社會資金交易規模不斷擴大，支付業務量穩中有升。



數據顯示，截至去年四季度末，全國銀行卡在用發卡數量75.97億張，環比增長2.86%。全國人均持有銀行卡5.46張。全國共發生銀行卡交易610.19億筆，金額210.47萬億元，同比分別增長38.49%和7.11%。



去年，銀行卡信貸規模適度增長，逾期半年未償信貸總額佔比下降。截至去年第四季度末，銀行卡授信總額為15.4萬億元，環比增長4.83%；信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元，佔信用卡應償信貸餘額的1.16%，佔比較上季度末下降0.18個百分點。



人民銀行表示，去年第四季度移動支付業務量增長較快，銀行業金融機構共處理電子支付業務465.95億筆，金額615.95萬億元。其

中，移動支付業務177.08億筆，金額78.22萬億元，同比分別增長78.79%和45.47%。



此外，第四季度，非銀行支付機構處理網絡支付業務1578.62億筆，金額56.63萬億元，同比分別增長60.21%和22.26%；網聯平台處理業務809.01億筆，金額40.51萬億元。