“中選會”拍板　2020大選1月11日投票

中選會。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／“中選會”今天召開委員會議，通過第15任“總統”“副總統”選舉與第10屆“立法委員”選舉2020年1月11日投票。



“中選會”1月31日委員會議已通過第15任“總統”“副總統”選舉與第10屆“立法委員”選舉同日投票，今天再召開委員會議敲定投票日期。



過去2012、2016兩次“總統”“副總統”及“立委”選舉都是合併舉行，由於依法“立委”必須在2月1日就職，過去兩次選舉投票日分別是1月14日、1月16日，都是星期六。