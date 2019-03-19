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“中選會”拍板　2020大選1月11日投票
http://www.CRNTT.com   2019-03-19 18:23:15


中選會。（中評社　資料照）
　　中評社台北3月19日電／“中選會”今天召開委員會議，通過第15任“總統”“副總統”選舉與第10屆“立法委員”選舉2020年1月11日投票。

　　“中選會”1月31日委員會議已通過第15任“總統”“副總統”選舉與第10屆“立法委員”選舉同日投票，今天再召開委員會議敲定投票日期。

　　過去2012、2016兩次“總統”“副總統”及“立委”選舉都是合併舉行，由於依法“立委”必須在2月1日就職，過去兩次選舉投票日分別是1月14日、1月16日，都是星期六。

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