蘇煥智：賴劍已出鞘不易收回　有機會一搏

前台南縣長蘇煥智。（中評社資料照） 中評社台南3月20日電（記者 趙家麟）已退出民進黨的前台南縣長蘇煥智19日接受中評社訪問表示，民進黨2020大選黨內初選賴清德挑戰蔡英文，雙方拚到底，必然會造成分裂，目前民調比較高的賴清德，確實有一搏機會。



蘇煥智向中評社表示，蔡賴的競合關係一直受注目，黨內本來想保留可迴旋空間，但目前看來，賴已登記，劍已出鞘，要再收回的可能性不高。



“目前看來，賴清德的民調碓確實比蔡英文高，有一搏的空間！”蘇煥智認為，賴宣布參選時加入了“拱韓國瑜”的行列，很明顯是提醒民進黨也要找一位“最強棒”的人選，藉“拱韓”強化自己參選的正當性，未來韓國瑜若真的代表國民黨參選，賴清德代表民進黨最強棒參選，也會得到進一步的鞏固。



蘇煥智指出，賴清德敢跳出來參選，最大的基礎是歷來各種民調，賴都勝過蔡，這對賴的誘惑確實會很大，認為自己有機會。蔡與賴本來就各有支持者，如果對決拚到底，兩方必然會大動員，加上還有一批期待比蔡更強的人出線，初選的結果一定會造成黨內分裂。



觀察19日已有黨內重量級人物總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁，甚至有20多席“立委”公開挺蔡。蘇煥智認為，黨內初選是全民調決勝負，這種在黨內拉抬蔡英文的方法，不是從社會面來提升蔡的聲望，效果不大。



蘇煥智認為，賴本來就是蔡可能的挑戰者，蔡上任兩年多來，雖想努力預防，但同時又對賴多所關照、拉拔，進而塑造出賴彷如“儲君”的形象。如今，蔡想預防的事還是發生了，今日的形勢，有一部分原因也是蔡自己造成。



但從另一個角度看，蔡政府執政被批評，如台灣大學校長管中閔事件等，擔任1年5個月的賴清德，也有難辭其咎的地方。要批評蔡的施政，賴是不能切割、置身事外的。



再者，有些人從賴清德過去台南市政經濟，認為賴做事有魄力，但賴出任“行政院長”之後，卻也曝露出賴在“國家”領導與治理能力上，確有不足的弱點。



蘇煥智表示，民進黨九合一敗選，蔡辭掉黨主席後，除了今年初有針對“習五點”做出比較大的動作、讓支持度略有回溫外，並沒有再看到令人耳目一新的作為。蔡很多時間花在搞“網紅”的事，但這不是人民對領導者的期待。



蘇煥智表示，除非挺蔡人馬能在短時間內，營造出超越賴清德的聲望、支持度，否則，賴清德將有機會一搏；但是，若發展到最後，真的換掉了蔡英文，形同否定過去4年，現任者不能續任，民進黨要如何適應、面對？