玉城Denny要求安倍停止邊野古搬遷施工

中評社香港3月19日電／“沖繩縣知事”玉城Denny於19日與首相安倍晉三在官邸舉行會談，要求中止美軍普天間機場（位於宜野灣市）遷至名護市邊野古的施工，並提出設置為期約1個月的磋商平台。有關磋商平台，安倍並未給出明確回答，而是稱“關於旨在消除普天間危險性的邊野古搬遷問題，正經過各種磋商和確認來推進”。會談後玉城向媒體透露了上述消息。



共同社報道，玉城還就沖繩縣要求中央政府停止施工的訴訟案上訴一事表示將撤訴。他向媒體介紹稱：“並不是要打訴訟戰，而是希望努力為對話創造環境。”沖繩縣在訴訟中主張稱，中央政府違反縣漁業調整規則，未經許可開展伴隨粉碎海底礁石的施工，福岡高等法院那霸支部去年12月駁回其訴求，沖繩縣此前以不服判決為由提起上訴。



這是玉城與安倍自本月1日以來再度舉行會談，為去年10月玉城就任知事後的第4次。在1日的會談中，玉城向安倍傳達了逾7成居民反對邊野古沿岸地區填海造地的2月縣民投票結果，要求中央政府放棄邊野古搬遷計劃，會談最終無果而終。



圍繞邊野古搬遷，去年10月國土交通相決定暫停沖繩縣撤回邊野古沿岸地區填海造地許可的效力。沖繩縣以停止效力的做法違法為由，向總務省第三方機構申請審查，但在今年2月被駁回。玉城面臨是否要求撤銷停止效力的決定並提起訴訟的抉擇。玉城在19日的會談中向安倍表示：“將根據（中央政府的）應對來討論此事。”



為實現普天間早日歸還，玉城還要求召開由中央政府、縣政府、市政府三方組成的“普天間機場負擔輕減推進會議”，安倍回應稱“正在協調日程”。