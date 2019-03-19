傳郭倍宏向民視主管道別　3月底辭職

郭倍宏。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／台灣媒體報道，推動台獨公投的民視董事長郭倍宏今天宣布最後一次主持民視周二決策會議，並且交待內部的交接事項，同時向民視主管們道別，還拍合照。民視人解讀，郭可能準備3月底辭職，但是仍有人持保留態度，認為他沒那麼快認輸。



郭倍宏是喜樂島聯盟要角，揚言推動獨立公投。媒體報道，他14日被突襲拔掉民視的母公司民間投資公司董事長職務，本來支持他的總經理王明玉結合市場派，再將預定的5月9民視股東大會開會日期，提早到4月2日開臨時股東大會，讓郭倍宏措手不及。郭倍宏第一時間反擊，3月14日當晚就帶走民視大小章，將總經理辦公室主任免職，並且換了主管辦公室的鎖。



愛傳媒（i－Media）19日刊出專文，指出民視每周二早上舉行決策會議，本來都由董事長郭倍宏、總經理王明玉共同主持，但是今天王明玉缺席。會後傳出，郭倍宏在會議上簡單說明他對這次314事件的態度，明顯沒那麼強勢，並且向參加的主管說，這是他最後一次主持會議，同時他還交待公司要辦理交接。



據消息透露，郭倍宏在會議上誠懇說明14日晚上因為要帶走大小章，與保管圖章的總經理辦公室潘主任有衝突，害潘主任被緊急送到長庚醫院急救，還好沒有大恙。會議結束有主管提議可以拍合照，郭倍宏也大方跟主管拍照。



根據了解民視股東大會內部作業的員工說，民視的股東名冊大部份都掌握在王明玉手上，因為她長年担任民間投資公司的總經理，在蔡同榮當董事長時代，就是她負責跟大小股東、董監事聯絡。王明玉認為郭倍宏經營民視的手段太政治化，讓賺錢18年的民視面臨虧損邊緣，還要換掉王明玉，逼得王明玉選擇跟郭倍宏對抗，只有不到5%股份的郭倍宏陣營，評估可能難翻身，因此選擇3月底先辭去民視董事長職務。



但也有民視人說，郭倍宏的政治性格強烈，又是在海外打滾多年，經歷過多少事件，又有很有交情的律師好友，不會輕易認輸。加上，18日獨派的前“行政院”長賴清德宣布參選民進黨2020初選，賴也是郭倍宏支持的人，郭應該是另外有盤算，今日才會採取溫柔攻勢。



