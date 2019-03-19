賴清德拜會　李登輝巧妙未選邊

賴清德19日赴翠山莊拜會李登輝。（照片：李登輝辦公室提供） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德18日登記參與民進黨2020初選，19日下午馬上到台北翠山莊拜會李登輝。兩人會面之後，李登輝辦公室提供李署名的聲明，李期勉賴清德好好利用初選這個機會，完整的、詳細的告訴台灣人民“民進黨存在的價值，勇敢地說出“國家”未來的發展方向及如何增進人民的福祉”。



現年96歲的李登輝說，非常感謝賴清德的關心與探視，在他休息的這兩個月做出了參選決定，相信是經過他審慎思考與智慧的抉擇：民進黨黨內各項機制民主的程度讓人羨慕與欽佩。



李登輝提到，距離2020大選時間，說長不長、說短不短，既然完成登記，最後祝福賴清德、順利成功。



賴清德拜會李登輝受訪說，之前李登輝曾住院，他有到醫院探視，之前就約好要來探望李的健康，今天看“總統”精神非常好、氣色也非常好，恢復的不錯。李登輝是台灣的“總統”，不管過去擔任“總統”或“副總統”都深深得到台灣人民愛戴，政績也很好，今天跟他請益、治“國”之道，受益良多。



李登輝是否支持你參加初選？賴清德表示，他知道我有參與民進黨內“總統”初選，他鼓勵不管擔任什麼位子，都要愛護人民，這是政府存在的目的，也提醒要有信仰，特別是擔任“總統”一定會遭遇各種困難，信仰對政治人物特別是擔任“總統”是非常重要，這是剛剛“總統”給他的勉勵。



探視李登輝是否爭取獨派支持？賴清德說，李登輝90幾歲高齡，本身就是“國寶”，更何況擔任過台灣的“總統”，也深受台灣人民的愛戴，今天他要競選“總統”，希望李“總統”給他一些指教，目的在此，並不在其他。



至於蔡英文派出子弟兵領表，賴清德說，這是人情之常，因為大家既然擔心初選會影響後續團結，我們決定打典範型的初選，是給台灣社會感動，這也是超越個人、超越黨派，完完全全為了台灣的一場初選。因此，黨公職大家不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員，好好利用初選平台好好表達理念，讓人民知道民進黨存在的價值，這些對民進黨後續的“總統”大選不管誰出線都有很大的幫助，我們應該要勇敢面對這個事情。



被問到蔡賴配才是最大加分？賴清德表示，黨內的聲音都尊重，也知道這種說法有它的意義存在，昨天參選登記時清楚表明，他為何要出來登記，民進黨在情況非常艱鉅時，台灣情勢危急時，能爭取民眾支持，讓他有機會接棒，扛起台灣未來發展的責任，目的在此，“沒有否定過去，只希望有更好的未來”。